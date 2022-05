Kate Rodríguez salió del Hotel de los famosos y habló de bullying, xenofobia y homofobia: “El más siniestro es Martín Salwe”

Kate Rodríguez pasó por Intrusos en el Espectáculo para contar su experiencia en el reality show de eltrece, El hotel de los famosos, pero terminó haciendo duras declaraciones contra varios de sus excompañeros y, de forma indirecta, contra la producción: la bailarina aseguró que vio escenas de bullying y de xenofobia y aseguró además que Leo García sufrió ataques homofóbicos.

“¿Cómo la pasaste en el hotel?”, fue lo primero que quiso saber Florencia de la V, conductora del envío de América TV. “En general yo la pasé bien. Hay un tema de reglamentación del show que a mí no me convenía” , confió la bailarina, y explicó que el hecho de que todos jueguen contra todos, a ella la terminó sacando del programa.

“Me parece que sería más valiente competir deportivamente, que fue lo que yo fui a buscar. Me dijeron ´va a ser tipo Combate [el recordado envío de El Nueve), más elaborado´ y yo dije ´listo, es lo mío. Voy´”, recordó Rodríguez, y si bien aseguró que los juegos son “hiper exigentes” , se lamentó porque al enfrentarse todos por fuera de la destreza física ella siempre iba a quedar “siempre en la H”.

Kate Rodríguez reveló los motivos por los cuales quiere ganar el reality

Cuando le preguntaron por qué cree que todos se pusieron de acuerdo para ir contra ella, Rodríguez explicó que “a la gente le molesta lo distinto y le molesta no tener el control de la otra persona” . “Como ellos se manejan en grupo, hacen cosas heavies. Se ponían de acuerdo, decían ´vamos a votar a tal, yo hacía la mía, no me podían controlar y era un peligro. Era molesta”, completó.

Kate contra todos

“¿Quién es el peor que te tocó, el más siniestro?”, le consultó Marcela Tauro. “El más siniestro es [Martín] Salwe, eso lo saben todos” , dijo la bailarina sin dudar. “Es un tipo que hace bullying” , explicó. Luego de contar que no está al tanto de lo que sucede en la casa hoy porque se fue de viaje, recordó que si bien la pasó bien cuando empezó a darse cuenta que “habían cosas de bullying y de xenofobia y de homofobia” dijo “esto no es para mí”.

Los participantes de El Hotel de los famosos en una de sus primeras jornadas

“Esto no es para mí porque yo voy a reaccionar mal, entonces me retiro”, contó la exparticipante que pensó en ese momento, y coincidió con Pablo Layús, quien reveló que la familia de Locho Loccitano está muy enojada con el programa y con la producción por el trato hacia el exparticipante Combate. “La hermana de Locho es abogada y van a analizar si iniciar acciones o no”, completó el periodista.

Locho Laociano, otro de los participantes más afectados por el bullying

“Imagínense que ustedes sacaron una conclusión de un bullying de algo que se muestra. Imagínense las cosas que no se muestran ”, disparó Kate, y luego de que la conductora apodara “el padrino” al Chanchi Estévez, fue más categórica aún: “Ese no tiene nada de Padrino. Es bastante turbio. Muy turbio”. ¿Por qué? “Porque él es el que arma el cuchicheo, le gusta el chisme, le gusta meter ficha para que la gente reacciones por lo que él piensa”.

Luego de rescatar de Sabrina Carballo que le cayó bien porque es “una mina frontal” y que ella banca eso, cuando le preguntaron quiénes eran los más “caretas” Rodríguez enumeró: “Chanchi, Salwe, Majo Martino. Majo jugó un juego que nunca le convino. Llevaba traía, pasaba las estrategias”, explicó, y contó que por eso le empezó a caer mal.

Melody Luz y "Chanchi" Estévez, a quien Kate calificó como "muy turbio"

Nancy Duré le preguntó si había notado un trato especial para con Alex Caniggia y la bailarina aseguró que no. “Me parece que es un tipo que es eso, que va por la vida así y mucha gente se siente identificada. A mí me divertía muchísimo Alex. Me parece un tipo como demasiado introvertido, medio tristón, a pesar de que se ve todo lo contrario ”, describió a su excompañero.

Por último, Marcela Tauro quiso saber qué fue lo que pasó con Leo García, y si es verdad que se fue corriendo de la casa. “Yo estaba con él”, reveló la bailarina. “De hecho el me dijo todo lo que iba a hacer, que no dijera nada a la producción, y yo le dije: ´sí, si esta es la forma en la que te quieres ir, te banco´”, recordó.

Tras huir de El Hotel de los Famosos, Leo García rompió el silencio: “Me sentía muy excluido del grupo” instagram.com/leogarciaartista

“Pasó una situación de que él le tiró una esponja al famoso Martin y todo el mundo le gritó ´violento´ y lo empezaron a atacar. Etiquetar a una persona es fácil... ¡Le tiró una esponja de lavar los platos!”, expresó. En ese momento, Gonzalo Vázquez recordó que García contó que había sido discriminado y Kate también. “¡Si! Él sufrió ataques homofóbicos fuertes. Es él el que tiene que sentarse en la sillita de los acusados y decir ´me pasó esto´”, afirmó, y reveló que no pasaron todo al aire “porque no se puede” . Luego, recordó que a García lo atacaron también por su salud mental.

Por último, reconoció que Walter Queijeiro es su candidato y que también le cae bien el Pato Galván y le respondió a Majo Martino, quien twiteó durante la entrevista pidiendo un careo con ella. “Me va perfecto mamita, cuando quieras”, le retrucó la bailarina.