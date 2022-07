Kate Rodríguez y un nuevo round contra “El Chanchi” Estévez: “Hacete cargo, hostigaste a un montón de gente”

La relación entre Kate Rodríguez y Maximiliano “El Chanchi” Estévez es cada vez más tirante, y así se pudo comprobar ni bien se cruzaron en el estudio de Intrusos en el Espectáculo, por América TV.

“No saludo a la gente que me cae para el orto” , disparó primero la panameña apenas se sentó junto al exfutbolista. Él, por su parte, se acomodó el cuello de la camisa, miró para otro lado y dijo, con gesto serio y ante la consulta: “Yo llegué y saludé a todas las personas que estaban en el lugar”. “Uy, qué santo”, replicó enseguida Kate y Estévez puso cara de resignación.

El ida y vuelta entre ambos exparticipantes de El hotel de los famosos, el reality de eltrece, fue una constante durante todo el programa. Y aunque quedó claro que no se pueden ni ver, la estrategia elegida por cada uno fue diferente: ella disparó todo el tiempo en su contra y él se dedicó a ignorarla : no le contestó y apenas la miró.

En el arranque de la nota, Estévez habló de los haters, y explicó que h ay mucho más odio en las redes sociales que en la calle, donde todo el mundo lo trató muy bien . Además, explicó que no habló con Locho Loccisano desde que salió del programa, que no tiene problema con ninguno de sus excompañeros de reality y que hay gente que le cae mejor y gente que le cae peor. Por último, afirmó que con Kate, al menos de su parte, no hay ningún problema.

Atenta a las palabras de Estévez, Kate esperó de brazos cruzados y mirada filosa para meter su bocadillo. Y ese momento se dio cuando Florencia de la V, conductora del envío, le dio el pie para hacerlo. “¿Te sientes orgulloso de haber sido el organizador de personas para hostigar a una persona hasta llevarlo a un ataque de pánico?” , le preguntó sin preámbulos. Luego de mover los hombros, Estévez miró a Florencia y le dijo: “¿Me querés hacer una pregunta?”.

Kate Rodríguez antes de su salida de El Hotel de los Famosos Captura

“Ay, qué lástima, no quiere contestar. Sabes que en el 2003, cuando eras ‘figura’ de Racing, que nadie te reconoce como eso, tú te autodefiniste de esta forma, hacías lo mismo, le decías a la prensa que eras un personaje, te expulsaban por violento. O sea, exactamente lo mismo que eres ahora. Entonces empezá a demostrar que no eras un personaje. Que tú eres ese nefasto que salió en el programa y que ahora quieres hacerle creer a la gente que sos una dulce paloma ”, disparó la morocha. Luego, el silencio.

Luego del explosivo comienzo, los dos exjugadores de El hotel de los famosos pasaron a la mesa. Estévez reveló entonces que primero lo llamaron a José Chatruc para el juego, que él no podía y que fue el ahora conductor de TV quien dio su nombre para el reality. Con el aval de Sabrina Carballo, su expareja y también participante, el Chanchi se ganó un lugar en el Hotel. “Acepté ir por el dinero” , reconoció, luego, y recordó que le pareció divertido compartir el programa con su ex.

En ese momento, Kate interrumpió de nuevo y lo acusó de usar a Sabrina para su conveniencia. Por su parte, Virginia Gallardo explicó que se sintió desilusionada porque ella creyó en el casamiento. Después de explicar que todo lo que hizo fue por estrategia y por el programa, contó que su renuncia por lo que sucedió con su exnovia para “estuvo bueno” para el show. “Fue estratégica” , sentenció.

Chanchi Estévez se fue del programa tras una fuerte polémica y pelea con varios de sus excompañeros

Con una idea diferente de lo que se vio, Kate disparó desde un costado del estudio: “Hacete cargo. Castigaste y hostigaste a un montón de gente”, aseguró, y mencionó a Locho, a Rodrigo Noya y se incluyó en la lista. Sin mirarla, Estévez esperó que que la panameña terminara su descargo y siguió charlando con los panelistas.

“Para mí no hubo ni hostigamiento ni bullying”, analizó en relación a lo que sucedió con Locho y su ataque de pánico, explicó que después de 3 meses de convivencia es lógico que nadie se aguante a nadie , que Locho ingresó haciéndose el agrandado y que recibía información de afuera.