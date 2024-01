escuchar

La realeza británica está de festejo: este 9 de enero Kate Middleton celebra su cumpleaños número 42 en un momento de gran popularidad, entre otras, por las repercusiones de la sexta temporada de The Crown (Netflix). Para saludarla, desde la cuenta oficial de Instagram del rey Carlos III y Camilla Parker Bowles le dedicaron un mensaje acompañado por una postal. No obstante, hubo un detalle que no pasó inadvertido: el día que se tomó la foto en cuestión, la Princesa de Gales le rindió homenaje a Lady Di.

Tras la muerte de la reina Isabel II, se reconfiguró el organigrama de la realeza británica. Carlos, el hijo mayor de la difunta monarca, se sentó en el trono del rey acompañado por su esposa Camilla, quien asumió como reina consorte.

Paralelamente, William y Kate Middleton también ascendieron y pasaron a ostentar el título de Príncipes de Gales. En el último año, ambos incrementaron sus compromisos laborales y apariciones públicas, puesto que serán los próximos en calzarse la corona.

Camila Parker Bowles, el rey Carlos III y los príncipes William y Kate Middleton se mostraron muy unidos durante el último año (Foto: Instagram @theroyalfamily)

En el último tiempo, los reyes y los Príncipes de Gales evidenciaron una y otra vez que el frente se mantiene unido, más allá de los escándalos referidos al Príncipe Harry y Meghan Markle. Padre e hijo y sus respectivas esposas compartieron varios eventos reales y consolidaron el vínculo de la línea sucesoria. Incluso, este martes 9 de enero, día en el que Middleton cumple 42 años, sus suegros le dedicaron un mensaje en su cuenta de Instagram.

“¡Deseándole a la Princesa de Gales un muy feliz cumpleaños hoy!”, se leyó en el posteo de la casa real junto al emoji de un globo y una corona, al cual le sumaron una foto de Kate que se tomó el 6 de mayo de 2023, día de la Coronación de Carlos III.

El saludo de la casa real a Kate Middleton por su cumpleaños (Foto: Instagram @theroyalfamily)

En la imagen se puede ver al monarca conversar con su hermano, el Príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, y la esposa de él, Sofía, duquesa de Edimburgo. Mientras ellos aparecen desenfocados, la protagonista de la foto fue Kate Middleton, quien con su radiante sonrisa parecía ser parte de la charla.

No obstante, hubo un detalle que fue difícil de pasar por alto. En esa foto, hubo un recuerdo directo de la mismísima Diana, quien fue justamente esposa de Carlos desde 1981 hasta 1996.

El día de la coronación, Kate homenajeó a su difunta suegra al usar los aretes de diamantes y perlas, conocidos como Mar del Sur, que heredó de ella. De esta manera la hizo presente en un día histórico para la realeza.

El día de la Coronación de Carlos III, Kate Middleton usó un par de aros que pertenecieron a Lady Di Twitter @jotaludena

Lo cierto es que la Princesa de Gales mantiene una fuerte conexión con Diana Spencer y se encarga de homenajearla a diario. Recientemente, en el marco de la visita a Londres del presidente de la República de Corea, Yoon Suk-yeol, y a la primera dama, Kim Keon-hee, Kate lució los aros de zafiro que recibió Lady Di como regalo de bodas de parte del príncipe heredero Fahd de Arabia Saudita. Además, para su compromiso, William le obsequió el anillo de zafiro de 12 quilates y 14 diamantes que perteneció a su madre.