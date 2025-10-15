Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh después de 18 años, pero el guitarrista dijo que no va a acompañar

18 años después de haberse ido de La Oreja de Van Gogh, la cantante Amaia Montero regresa a la banda, una noticia de alto impacto para la música española y también mundial, ya que el conjunto se hizo muy conocido desde inicios de los 2000 con hits como 20 de enero y Rosas, entre otros.

Sin embargo, su vuelta no está exenta de polémicas. El guitarrista Pablo Benegas aseguró que no va a formar parte de esta etapa de la banda, aunque aclaró que eso no significa que deje el grupo de forma definitiva.

El retorno de Montero fue anunciado en un posteo que hicieron en la cuenta oficial de Instagram, junto a un video en que se la ve en un ensayo, otra vez al frente del conjunto integrado además por Xabi San Martín en teclados, Álvaro Fuentes en bajo y Haritz Garde en batería. Los músicos, desde 2008 a 2024, fueron acompañados por la cantante Leire Martínez, que reemplazó a Montero y logró meter temas como El primer día del resto de mi vida o El último vals en los rankings.

Amaia Montero se lanzó como solista tras abandonar la banda EFE

“Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo? La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", narraron en Instagram sobre la vuelta de la conformación original.

“Pronto les iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y decirles que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que su pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”, dijeron.

En tanto, le dedicaron un párrafo a la ausencia de Benegas en este momento que se viene para la banda. “Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor", expresaron.

Por último, marcaron: “De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino”. La carta se publicó firmada por Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia.

En diálogo con el diario El País de España, Benegas -que además de guitarrista es junto a San Martín uno de los principales compositores- aseguró, en línea con el comunicado oficial: “No dejo el grupo, pero no los voy a acompañar en esta etapa”.

Asimismo, la nota cita fuentes próximas al grupo, que apuntaron que no existe una “incompatibilidad emocional” entre el guitarrista y la cantante, sino que Benegas está “cansado” tras 30 años de carrera musical.

A pesar de estas aclaraciones, el diario El Mundo contó este miércoles que cuando Montero se fue de la banda en 2007, todas las versiones periodísticas hablaban de una “mala relación” o “no todo lo buena que se espera de una banda de pop”, vinculadas a discusiones entre la cantante y el guitarrista. Esto pese a que ellos lo negaron siempre.

Una foto de La Oreja de Van Gogh de 2004 en Miami Alexander Tamargo - Getty Images North America

Según los medios españoles, está prevista una gira de La Oreja de Van Gogh en 2026, con fechas que se conocerán esta semana y ya con Montero de vuelta en la voz. En estos últimos meses, reportó la prensa local, los cuatro integrantes se encargaron de ensayar sus viejos éxitos y, también, de componer nuevas canciones.

El año pasado, la salida de Leire Martínez del grupo fue en medio de polémica. Sus compañeros se desvincularon de ella a través de una breve nota, de solo 11 líneas. “Yo hubiera terminado el ciclo de otra manera. Creo que todos nos merecíamos un cierre mejor“, dijo la excantante de La Oreja de Van Gogh a El País en abril de este año.