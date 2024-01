escuchar

La serie de Friends se convirtió en un éxito mundial, tras su estreno en 1994. Con 236 episodios y 10 temporadas, la historia de seis amigos de Nueva York se instaló entre el catálogo elegido por los espectadores y, 20 años después de su inminente final, continúa entre las sitcoms por excelencia en el streaming. Recientemente, se subastó el guion de dos de los capítulos y alcanzó una millonaria cifra que asombró a la casa que lo lanzó a la venta.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer volvieron a juntarse con un fin solidario Instagram: @jenniferaniston

Jennifer Aniston, David Swchimmer, Courteney Cox-Arquette, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y Matthew Perry se convirtieron en los protagonistas de la exitosa serie de Friends, al dar vida a los seis amigos Rachel Green, Ross y Mónica Geller, Joey Tribbiani, Phoebe Buffay y Chandler Bing, que compartieron su día a día en el Central Perk de Nueva York.

El 28 de octubre de 2023, los actores, que trasladaron su amistad a la vida real, despidieron con conmoción a Matthew Perry, quien falleció en su casa de Los Ángeles.

En los últimos días, se subastó el guion de dos de los capítulos más icónicos de Friends. Se trató del penúltimo y el último episodios de la cuarta temporada, titulados The one with Ross’s wedding: parte uno y parte dos (El de la boda de Ross), cuando el paleontólogo se casa con Emily y dice por equivocación el nombre de Rachel en el altar.

Los escritos se lanzaron a la venta a través de la casa de subastas Hanson Ross, ubicada en Royson, en Reino Unido, por un precio inicial de entre 700 y mil dólares. Un trabajador encontró los guiones en un tacho de basura en Fountain Studios en 1998, año en el que se estrenó la cuarta temporada, y los guardó en su casa hasta la actualidad. Recientemente, los encontró en su escritorio y decidió que un fanático de Friends debería tenerlos en su poder.

El precio de los dos guiones en la subasta Hanson Ross

Aunque la subasta comenzó con 700 dólares, la oferta aumentó progresivamente hasta alcanzar una cifra de 28 mil dólares (más de 23 millones de pesos). “No puedo creer el resultado y el impacto que tuvo este hallazgo. Los postores se volvieron locos con estos guiones”, destacó Amanda Butler, jefa de operaciones de la firma Royston.

Cómo aparecieron los guiones de los dos capítulos más de 25 años después

Aunque prácticamente toda la serie se rodó en Nueva York, no fue el caso de los dos últimos episodios de la cuarta temporada. Durante la boda de Ross y Emily, los protagonistas se trasladaron a Londres y filmaron en el edificio de Fountain Studios. Un trabajador encontró en 1998 los escritos y los guardó.

“Los encontré en un contenedor un par de semanas después de terminar el rodaje. Parte de mi trabajo era asegurarme de que todo estuviera ordenado y que no quedara basura”, apuntó. Y contó: “No estaba seguro de qué hacer con ellos, así que los puse en el cajón de mi oficina”.

Se subastaron los guiones de dos capítulos de Friends Hanson Ross

El ahora jubilado, de 60 años, relató que finalizó su trabajo en la empresa en 1999. “Cuando limpié mi escritorio, simplemente guardé todo en una caja de cartón y olvidé que los guiones estaban ahí, mezclados entre un montón de papeles. Terminaron en un cajón junto a mi cama y ahí estuvieron desde entonces. Recientemente, limpié mi casa antes de una mudanza y los encontré”, señaló.