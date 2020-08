Coronavirus: el mensaje de Alejandro Fantino luego de dar positivo en el test

Alejandro Fantino contó que tiene coronavirus, pero que ya no tiene síntomas Crédito: Prensa

"No tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos, pero soy positivo", dijo Alejandro Fantino luego de anunciar que tiene coronavirus. A través de un video grabado a modo selfie que difundió en sus redes sociales, el conductor buscó llevar tranquilidad,aunque advirtió que "el virus está por todos lados".

Con una sonrisa y de forma muy tranquila, contó que el sábado a la madrugada sintió malestar. "Tenía un dolor en la nuca, un poco en la espalda y apenitas un picazón en la garganta", agregó. El conductor decidió, de forma muy acertada, consultar con su médico, quien lo mandó a realizarse un hisopado. "Me llegó el resultado: Covid positivo",explicó.

Aunque afirmó que ya no presentar ningún síntoma ni malestar, deberá permanecer en su casa aislado de forma preventiva dos semanas. "Acá estoy, perfecto, bien. Me tiran la comida por debajo de la puerta como en el penal 14, pero estoy bien, cuidado por mi médico, aisladito y esperando que esto pase", observó y además contó que estará offline para "concentrarse". "Voy a leer, tengo mis juguetes al costado",destacó.

Fantino aprovechó para dar un consejo para que le gente tome más recaudos: "Esto nos puede pasar por más de que uno se cuide y esté laburando. El virus está por todos lados, es una cosa increíble".

Bueno gente, me gustaría contarles cosas más agradables y divertidas, pero les tengo que comunicar que anoche, sábado tipo 1.30/2 de la mañana, me empezó a doler un poquito el cuello y a picar la garganta. Tenía un dolor en la nuca, un poco en la espalda y apenitas un picazón en la garganta. Hoy sábado me levanté y sentía lo mismo, así que llamé a mi médico que me prescribió un hisopado. Hice lo correcto y automáticamente me aislé acá en mi casa, en donde tengo una parte para mí. Hace un ratito me llegó el resultado: Covid positivo. Acá estoy, perfecto, bien. No tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos, pero soy positivo. Ahora por unos días, hasta que se me pase, que espero que sea pronto, será momento de cuidarme, aislado, solito. Me tiran la comida por debajo de la puerta como en el penal 14, pero estoy bien, cuidado por mi médico, aisladito y esperando que esto pase.

Esto nos puede pasar, lamentablemente; por más de que uno se cuide y esté laburando. Y me pasó. Justo ayer lo hablábamos al aire.

Les quiero contar esto y que voy a estar offline un tiempo para concentrarme. Voy a estar acá, voy a leer, tengo mis juguetes al costado. Les mando un beso gigante y cuídense. De todas maneras el virus está por todos lados, es una cosa increíble. Gracias por este ratito de atención, los quiero mucho y vamos para adelante. Estoy bien, pero por 14 días mente y corazón de Goofy", reafirmó, aprovechando el momento para hacer un pequeño chiste en alusión a la remera que llevaba puesta con la figura del personaje de Disney.