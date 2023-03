El mensaje de Belu Lucius después de que su hijo fuera operado por segunda vez: “Todo va a estar bien”

escuchar

Belén “Belu” Lucius compartió este martes un tierno video en el que grabó el proceso previo a la operación de su hijo Benjamín, fruto del amor con el rugbier Javier Ortega Desio. En una jornada a puros nervios, la influencer emitió un mensaje de advertencia a sus seguidores y señaló: “Todo va a estar bien”.

A poco de iniciar el mes de marzo, Belu Lucius acompañó a su hijo en un complejo momento de salud. Benjamín padece estrabismo y desde que tuvo conocimiento del mismo, la influencer comentó mediante sus redes sociales la importancia de realizar los controles correspondientes a los niños para evitar problemas mayores a una edad avanzada.

Belu Lucius enseña el proceso pre y pos operatorio de su hijo Benjamín

En tanto, en su última publicación de Instagram, compartió un video que resume el antes y el después de la intervención quirúrgica a la que se sometió su hijo menor. El mismo fue musicalizado con la canción “I Want To Know What Love Is” de Mariah Carey. Además, cosechó más de 68.000 Me Gusta y 1700 comentarios.

Ante sus más de 3.000.000 de seguidores, Lucius expresó: “Millones de gracias por todos sus mensajes, es incalculable el amor que nos han enviado. Salió todo perfecto Gracias a Dios. Compartiendo esto sé que voy a darle fuerza a muchos papás y mamás que están en la misma situación. Todo va a estar bien. Y Benja pasó de ser Canelón a convertirse en Hulkito”.

El hijo de Belu Lucius antes de ingresar al quirófano

El reel que publicó la influencer en donde también aparece Ortega Desio, terminó por ser un resumen de sus Historias temporales en las que previamente relató parte del viaje de ida hacia el hospital. “Papá, después de que me cure la doctora: ¿Me comprás una medialuna?”, dijo Benjamín y su progenitor respondió que le compraría una caja.

La comparativa que realizó Belu Lucius sobre el día en que se operó su hijo Benjamín (Fuente: Instagram/@belulucius)

“¿Qué preferís? ¿Una medialuna o una dona con dulce de leche?”, cuestionó Lucius. Ante ello, su hijo respondió: “Una dona con dulce de leche”. De inmediato comenzaron las risas de sus padres y Ortega Desio comentó de forma cariñosa: “Está bien, te la merecés”.

Cabe recordar que esta no es la primera operación a la que Benjamín se somete, sino que es la segunda. En una fotografía, Lucius comparó cómo entraron al quirófano padre e hijo el año pasado y cómo ingresaron este martes. “No tenemos miedo”, sentenció. Horas más tarde reveló por el mismo medio: “Salió todo bien. Infinidad de gracias por todos sus mensajes”.

“Si notan que sus hijos tienen algún problema de desviación o notan algo extraño en su visión, no duden en consultar al oftalmólogo. Cuanto antes lo hagan mejor”, recomendó la influencer y describió luego de la intervención médica de su hijo: “La cirugía es ambulatoria. Benja se despertó a las dos horas y toleró el jugo que le dieron. Nos vamos a casa a seguir recuperándonos”.

Quienes no tardaron en reaccionar al tierno posteo, fueron los seguidores de Lucius, que depositaron sentidos mensajes como: “Pequeño gigante”; “Gracias por compartir”; “El mejor amor que podemos demostrarle a nuestros hijos es no quedarse con la duda y hacer varias consultas”; “Es un genio, me emocioné” y “Es hermoso. No pude contener mis lágrimas. Suerte chicos, todo va a estar bien y Santa Lucía lo va a proteger siempre”.

LA NACION