Belu Lucius habló de una “nube de odio”, criticó a las redes y reveló que ya no mira El hotel de los famosos

Si bien las aguas se calmaron y, de a poco, Emily Lucius comenzó a mostrarse en público tras su polémica salida de El hotel de los famosos, Belu, su hermana, volvió a defenderla y a remarcar “la nube de odio” que el programa genera en las redes sociales.

Tal como había hecho en otras ocasiones, Belu tomó la palabra para explicar que no es verdad que su hermana esté evitando a los medios sino que tiene un contrato firmado por el cual debe “guardarse” . En la nota que le concedió a Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el Espectáculo, reveló además que ya no mira el envío de eltrece, apuntó contra la edición programa y criticó con dureza el anonimato y odio en las redes sociales.

Harta de las críticas, afirmó que su hermana pasó un muy mal momento cuando salió de El hotel de los famosos por la cantidad de amenazas y mensajes negativos que recibió en las redes sociales, consecuencia de sus supuestas malas actitudes con Locho Loccisano. “Por suerte ya la veo mucho mejor”, afirmó.

“Yo creo que no vamos a ser ni los primeros ni los últimos en lo que nos está pasando”, reflexionó después sobre los ataques, las amenazas y los pedidos de cancelación que vivió no solo Emily sino toda la familia Lucius en el mundo virtual. “Es una nube de odio que tenemos encima y que lamentablemente se va a correr luego hacia otra persona. Habría que ver qué hacemos como sociedad para que esa nube de odio no exista más”, graficó.

El análisis de la exparticipante de Masterchef Celebrity continuó con el tema del anonimato en las redes sociales. “Si cada uno que ingresa a una red social se tuviera que inscribir con un número de documento, con un nombre y apellido y la foto del DNI, la gente no dice más nada”, hipotetizó. “Atrás de un nick name o un número somos todos capos y decimos cualquier cosa, y después en la calle te están pidiendo una foto ”, completó.

Belu Lucius salió en defensa de su hermana Emily instagram.com/belulucius

Sobre el ataque a la heladería de su familia, Belu confirmó que ella no estaba presente en ese momento y que el incidente preocupó muchísimo a todo el clan. “¿Qué nos pasa? Vivimos en una sociedad muy tóxica. No podemos estar tirándonos mierda así porque sí al divino botón. A mí realmente me preocupa”. Luego explicó que sus padres están más tranquilos porque pudieron ver cómo, a diferencia de lo que pasa en las redes, la gente en la calle la trata bien.

Por último, la influencer reveló que ni ella ni Emily ven el programa que conducen Pampita y el Chino Leunis. “Ahora estoy viendo otro reality. Pero lo veía”, Cuando Guatti le puso nombre a la competencia, La Voz Argentina, Belu dio su opinión del show de Telefe. “Me encanta. La música me da mucha buena energía, me cambia el aire y no me gusta ver a la gente peleándose. Tampoco me gusta ver que todos estemos sacándole el cuero a la gente porque vemos una partecita, no vemos ni el principio ni el final”, cerró.

El accidentado paso de Emily Lucius por El hotel de los famosos

Cuando ingresó al reality, Emily no tuvo el mejor recibimiento por parte del público. De entrada se acercó a “La familia”, el grupo que lideraron Chanchi Estévez y Alex Canigia, y comenzó un acercamiento amoroso con Martín Salwe, lo que generó malestar entre los fanáticos.

Tras ser eliminada, Emily Lucius volvió a las redes y se disculpó públicamente con Locho (Foto: Captura de video)

Pero, fueron las actitudes que tuvo con Locho Loccisano lo que le valió el rechazo del “afuera”. En las redes la acusaron de hacerle bullying e incluso los usuarios le escribieron a una marca para decirle que no comprarían sus productos si ella los promocionaba. Al salir, Lucius tomó la drástica decisión de poner en privado sus cuentas y luego volvió al ruedo con un contundente mensaje de disculpas.