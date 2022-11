El verdadero motivo de la salida de Belu Lucius de Luzu TV y cómo se lleva con Nicolás Occhiato

escuchar

“Es un fake”. Contundente, algo molesta por la repercusión de un falso chat que la tuvo como protagonista y sin dar lugar a especulaciones, Belu Lucius desmintió que Nicolás Occhiato la haya despedido de Luzu TV, el canal de streaming donde formó parte de Red Flag hasta hace dos semanas.

Luego de su paso por MasterChef Celebrity y de su participación en el panel de Cortá con Lozano, el ciclo que anima Verónica Lozano de lunes a viernes por la pantalla de Telefe, Lucius se puso el traje de columnista radial. Así, participó a lo largo de dos meses de Red Flag, el programa conducido por Grego Rossello del que también participan Tuli Acosta y Agustín Franzoni.

Exitoso dentro del mundo del streaming, el ciclo logró tener gran repercusión hace algunas semanas gracias a la entrevista exclusiva que le realizaron en el piso a Wanda Nara durante su visita a Buenos Aires.

Un fake que se hizo viral

Todo comenzó durante las últimas horas cuando una usuaria de TikTok compartió la captura de pantalla de un supuesto diálogo con la influencer. Esa captura fue levantada en sus historias por Gossipeame, una cuenta de Instagram, y el rumor comenzó a correr con fuerza.

“¿Por qué te fuiste de Red flag??”, se ve en el chat que le preguntó la usuaria, de nombre Caro Vázquez, a la influencer. “Me fueron, que es diferente”, le respondió la supuesta Belu. “Me rajaron jajaja. Me movieron como una ficha de ajedrez”, explicó a continuación y señaló: “Me avisaron el día anterior”. El mensaje no parecía dejar lugar a dudas. “Pensé que era por otros trabajos que tenías. Qué triste, los veía siempre”, completó el ida y vuelta la fanática.

Consultada por su salida de Luzu TV por LA NACION, Lucius fue contundente. “Es un fake”, explicó. Un poco agotada por la situación, contó además que cuando la empezaron a llamar para preguntarle al respecto no entendía nada porque ni siquiera había visto la captura. “Incluso no está más, no existe más”, aseguró para dar más fuerza a su versión.

¿Por qué entonces hace dos semanas que su voz no se escucha por Luzu TV? Porque para Lucius, la prioridad es la familia. “Mi enero en Necochea con mi familia es innegociable”, aseguró. “Todo bien con la radio, con Luzu, con Nico, con Grego, con todos. Yo no iba a poder estar en el verano así que mi salida fue acordada”, aclaró. “Todo este quilombo es un dolor de cabeza al pedo”, cerró.

Desde que Lucius comenzó a compartir su vida en las redes, los veranos en Necochea son un capítulo fijo de cada enero. Durante su descanso, la influencer no deja de compartir videos, fotos, historias, anécdotas -y publicidades- a través de su Instagram, donde más de una vez ha declarado su amor incondicional por esta ciudad de la costa argentina. Y este año no va a ser la excepción.

Una visita al quirófano

A principios de octubre, la exparticipante de MasterChef Celebrity también fue noticia al mostrarse en sus historias de Instagram con una venda que le rodeaba gran parte del mentón y un vendaje que le envolvía toda la cabeza. Aunque en ese momento optó por no dar explicaciones, unos días después reapareció para compartir los detalles de su intervención quirúrgica con sus más de 3 millones de seguidores.

A pesar de que hoy en día Belu Lucius está muy presente en la pantalla chica, su carrera comenzó principalmente en las redes sociales. Su particular sentido del humor la ubicó entre las figuras más destacadas de las redes hasta que, de la mano del reality de cocina, hizo el salto a la televisión. El nuevo medio no le impidió continuar firme con su perfil de Instagram. Fiel a su personalidad transparente y directa, también eligió mostrar su post-operatorio y dar detalles de la intervención estética a la que se sometió.

Lejos de los chistes a los que tiene acostumbrados a sus seguidores y con un tono serio, Lucius contó el por qué de su intervención quirúrgica: “Hace muchos años que yo vengo averiguando por el tema de la papada. Lo mío es hereditario y cada vez era más pronunciado, ya de costado tenía cada vez menos cuello. Me acuerdo que fui a una dermatóloga que me dijo que hay unos hilos tensores, que muchas mujeres también los usan para las mamas. Era mucha la impresión”.

Adelantándose a cualquier crítica, aclaró: “Hay gente que tiene incomodidades con su cuerpo. Y si las puede tratar y sin que su salud corra ningún riesgo, está muy bien. Hay gente que se implanta pelo, que se pone tetas, que se hace una rinoplastia. Esto que me pasó a mí, yo sé que también le pasa a muchos hombres porque es una de las intervenciones más pedidas por hombres”. Finalmente, explicó que se hizo una liposucción de papada y que, de toda la venda que recorría su rostro, solo tenía un punto en el mentón.

