Belu Lucius reveló todo lo que vivió su hermana Emily desde que salió de El Hotel de los famosos

Desde que Emily Lucius quedó eliminada de El hotel de los famosos, su hermana Belu salió a defenderla en cada oportunidad que tuvo.

Esta vez, lo hizo sentada en la mesa de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, donde aseguró que la joven influencer estuvo medicada , que no fue a ningún programa de TV todavía porque el contrato contempla su caso y que pese a todo lo que sucedió, su hermana no está arrepentida de haber participado del reality.

Cuando le preguntaron cómo estaba, explicó que hoy como familia están todos bien pero que lo que vivieron fue muy feo. “El nivel de odio que hay en las redes es una cosa que a mí me sorprende mucho. Me sorprende porque hoy estamos nosotros en este lugar, pero mañana puede estar otra persona, y es una nube que se va trasladado y como sociedad digo: ¿esto es lo que queremos?”, reflexionó. “No”, respondió a su propia pregunta de inmediato para agregar que ella hace humor porque sabe que “la risa contagia risa y que el odio contagia más odio”.

“Se que vamos a salir adelante porque somos una familia muy unida”, explicó, y si bien aclaró que la pasaron mal porque, entre otras cosas, le llegaron mensajes de amenaza de muerte a sus hijos, hace más de diez años que ambas hacen contenidos en redes y por tanto, “la gente las conoce” por lo que son.

Cuando le preguntaron por la salud de Emily y su necesidad de medicación y de acudir a un psiquiatra al salir de El Hotel de los famosos, Belu se puso seria y dijo, sin rodeos: “Si le hubiera pasado algo feo, ¿quién se hubiese hecho responsable? Porque realmente esto es la vida real, lo que está pasando en las redes es la vida real. No el show”.

Luego, se sinceró y dijo que tuvo miedo que algo muy malo le pasara. “Como mi hermana tenía que cumplir un contrato no podía salir de su casa. Yo todas las mañanas me levantaba e iba a su casa acompañarla, estaba con ella, me pasaba absolutamente todo el día con ella. A la noche le mandaba mensajes porque realmente se la veía muy mal”, recordó.

Emily Lucius junto a Militta Bora cuando ambas aún eran participantes de El Hotel de los famosos Captura

“Emi entró cuando el programa tenía una semana de aire ”, explicó Lucius, y contó que al ingresar pensaba que todavía estaba jugando Leo García y no tenía idea de la existencia de Locho. Además, aseguró que cuando la fueron a visitar no le pasó información de lo que estaba sucediendo afuera.

¿Estaba arreglado el ingreso de Emily a esa altura del reality? La influencer reveló que la idea principal de la producción era que Emily esté desde el principio, que luego le dijeron que iba a entrar con Locho y que finalmente fue un poco después. “Todos los personajes que ven en los realities cumplen un patrón para que la gente en su casa se identifique con uno o con otro” , agregó luego con el fin de explicar el por qué de esa determinación, una decisión que fue funcional al juego.

Emily Lucius junto a Martín Salwe, el más polémico de los participantes del reality Captura de video/eltrece

“Las marcas nunca se bajaron”, corrigió Belu Lucius cuando Nancy Duré quiso saber si Emily sabía lo que estaba pasando afuera, sobre todo con los acuerdos de publicidad en sus redes, cuando todavía no había sido eliminada. “Las marcas se pausaron durante el periodo en el que Emi estuvo en el reality”, contó, y aclaró que le gustaría pensar que no fue todo orquestado por una persona en particular. “Yo creo que todos los que están ahí son buena gente”, compartió.

En cuanto a su experiencia particular, recordó que cuando estuvo en Masterchef Celebrity las tendencias en las redes, más que nada en Twitter, eran por sus gestos. “Eran una catarata de memes de mi cara comparada con el perro más feo, pasado por agua, pero yo siempre lo tomé con mucho humor”.

Por último, Belu no quiso calificar a Martín Salwe de forma negativa, explicó que nunca le pareció mala persona y que no puede decir como es él a partir de un reality que está editado. Además, explicó que a su hermana Emily siempre la trató muy bien.

Emily y Belu Lucius durante la participación de la segunda en otro reality, no tan polémico: MasterChef Celebrity Instagram @belulucius

Cuando Marcela Tauro quiso saber si por las repercusiones Emily se había arrepentido de entrar al reality, Belu aclaró: “¿Vos sabés que no? Ella salió feliz” . Luego compartió un dato que llamó la atención: pese a esa “nube de odio”, como la llamó en otras ocasiones, Emily ganó 200 mil seguidores nuevos en Instagram.

Sobre lo que sucedió con Lucas “Locho” Loccisano, aseguró que todos se pueden equivocar, más aún si te están grabando 24 horas los siete días de la semana. “En mi casa nos enseñaron a pedir disculpas”, explicó después y resaltó que al salir del hotel, Emily le pidió perdón a Locho de forma pública. “Todo se puede perdonar”, agregó, mientras en la mesa resaltaron que la influencer fue la única que se arrepintió de su accionar.