Belu Lucius fue criticada por dejar a sus hijos en la colonia para irse a la playa y su respuesta fue picante: “A veces ni yo lo entiendo”

Luego de dejar atrás un año cargado de compromisos laborales y múltiples desafíos, Belu Lucius se tomó unas merecidas vacaciones. O, por lo menos, abandonó su hogar en la Capital Federal para instalarse parte de la temporada de verano en Necochea junto a su familia. Sin embargo, su descanso se vio interrumpido por una creciente polémica. En las redes sociales, los usuarios comenzaron a cuestionarla por qué, mientras ella está en la playa, manda a sus hijos a la colonia en vez de pasar tiempo con ellos. Cansada de recibir mensajes al respecto, respondió con un duro descargo.

La dura respuesta de Belu Lucius cuando la criticaron por ir a la playa sin sus hijos: “No se entiende”

A pesar de haber formado parte de varios programas de televisión, de estar en la radio e, incluso, llegar a participar de obras de teatro, Belu Lucius nunca dejó atrás las redes sociales, plataformas en las que logró construir su carrera. Es allí en donde comparte sketches de comedia, videos humorísticos y, asimismo, fragmentos de su vida cotidiana.

Instalada en Necochea, sus costumbres como influencer no cambiaron y tanto sus Historias de Instagram como sus posteos se vieron invadidos por postales playeras y relatos de su vida en la costa argentina. Pero hubo un detalle en particular que llamó la atención de sus más de 3 millones de seguidores: sus dos hijos, Bautista y Benjamín, -frutos de su relación con el exintegrante de Los Puma, Javier Ortega- no van con ella a la playa.

Belu Lucius con Javier Ortega, su pareja, disfrutando juntos un día de playa instagram @belulucius

Dentro del grupo de personas que notaron la ausencia de los niños hubo quienes corrieron a dejarle mensajes para criticar su accionar. Cansada de verse cuestionada por sus decisiones como madre, Lucius les puso una pausa a los videos graciosos y sonrientes para realizar un duro descargo sobre dicha temática.

“Trabajo todas mis vacaciones. Principalmente V-Raptor es una gran empresa que la sostenemos con Javi y en vacaciones también pagamos sueldos, por ende hay que trabajar. Los talleres están a full y seguimos con atención al cliente todo el mes”, escribió en pantalla, en referencia a la línea de ropa para niños que creó junto a su pareja. Y agregó: “Además de eso la parte de contenido digital, yo sigo generando en tres cuentas e incluso siempre pasa que en verano se trabaja muy intenso con marcas”.

Belu Lucius junto a sus dos hijos

Asimismo, se tomó unos segundos para hablar a la cámara y explicar el trasfondo de la situación. “Entiendo que no se entienda, más allá de que yo estoy en Necochea y vacaciones, estoy en Necochea trabajando al mismo tiempo, y entiendo que no se entienda esto porque hasta yo a veces no lo entiendo. La gente que me rodea me dice: ‘Belén, ¿podés parar?’. Y bueno, estoy trabajando”, dijo.

Y remató: “Los chicos van a la colonia porque quisieron, si es por mí que estén acá jugando conmigo, pero si me piden mis hijos de ir a la colonia y ellos son felices estando ahí con sus primos y con sus amigos, ¿por qué no los voy a mandar a colonia?”.

Como si su propia palabra no fuese suficiente, poco después publicó otra filmación, esta vez de sus hijos. En la misma, les preguntó a los dos si preferían quedarse jugando con ella o ir a la colonia. Sin dudarlo, ambos eligieron la segunda opción. De esta manera, le puso un punto final al debate y continuó con sus vacaciones.

