El Mes de la Herencia Hispana se metió en los Emmy 2024: así fue la histórica presentación en español

La 76ª edición de los premios Emmy 2024, realizada el domingo 15 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, estuvo llena de momentos memorables. Entre ellos, uno de los más destacados fue la presentación en español que hicieron Gael García Bernal y Diego Luna, quienes desafiaron las convenciones habituales de la gala al hablar en su idioma nativo. Este hecho ocurrió en el marco del inicio del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

La entrega de los premios Emmy, organizada por la Academia de Televisión de Estados Unidos, tuvo a las series Shogun, que consiguió convertirse en la primera producción en lengua no inglesa en ganar a Mejor serie dramática, y El Oso como las grandes ganadoras de la noche, tras arrasar en las categorías de actuación. Por su parte, Bebé Reno obtuvo cuatro galardones y Hacks ganó en la categoría de Mejor comedia del año.

La serie Shogun se convirtió en la máxima ganadora de la noche en los Emmy 2024 Foto Instagram @televisionacad

La gala fue presentada por Eugene Levy y su hijo Dan Levy, y contó con la presencia de numerosas celebridades, incluidas figuras como Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short, protagonistas de Only Murders in the Building, quienes realizaron una intervención donde no faltaron las risas. Sin embargo, la presencia sobre el escenario de Gael García Bernal y Diego Luna fue uno de los momentos más comentados.

La histórica presentación en español de Gael García Bernal y Diego Luna

Durante la ceremonia, Gael García Bernal y Diego Luna fueron invitados a presentar la categoría de Mejor dirección en una serie o película limitada. En lugar de seguir el protocolo habitual en inglés, los actores mexicanos decidieron dar su discurso en español, lo que marcó un momento histórico para los premios Emmy. Este episodio coincidió con el inicio del Mes de la Herencia Hispana, una celebración anual en Estados Unidos que reconoce las contribuciones de la comunidad hispana a ese país.

El dúo de actores subió al escenario y capturó la atención de la audiencia al hablar en su lengua materna. “Nos dijeron que los Emmy han perdido parte de su audiencia, así que Diego y yo decidimos hacer algo para desafiar los límites, para borrar las barreras”, comenzó Gael García.

Por su parte, Diego Luna expresó: “Buenas noches, bienvenidos a los Emmy. Un saludo a quienes hablan español en esta sala y a los más de 50 millones que hablan español en este país”. Esta referencia a la vasta comunidad hispana de EE.UU. fue recibida con aplausos y ovaciones.

Después de su discurso, los actores mexicanos anunciaron al ganador de la categoría que estaban presentando. El premio a la Mejor dirección en una serie o película limitada fue para Steven Zaillian por su trabajo en la serie de suspenso psicológico Ripley. Al anunciar al ganador, García Bernal también lo hizo en español, con lo que completó una intervención completamente en su lengua materna.

Gael García Bernal y Diego Luna hablan en español en los Emmy 2024 en el marco del Mes de la Herencia Hispana Foto Instagram @televisionacad

La amistad entre Gael García Bernal y Diego Luna: su próximo proyecto

García Bernal y Luna generan expectativas con su próximo proyecto en Hulu: La Máquina. En este producto audiovisual, los actores mexicanos interpretan a un dúo de boxeador y entrenador que buscan regresar a los primeros planos del deporte. La serie, que se estrenará el 9 de octubre de 2024, será una de las primeras producciones originales en español del servicio de streaming.

La relación profesional y personal entre ambos se remonta a varias décadas. Su primera colaboración destacada fue en la película Y Tu Mamá También (2001). Desde entonces han trabajado juntos en varios proyectos, como Rudo y Cursi, además de la fundación de la productora Cananá, que ha apoyado numerosos proyectos de cine y televisión en México, pero a la que en 2018 decidieron renunciar en conjunto.

