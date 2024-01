escuchar

A seis meses de dar a conocer sus nominaciones, la Academia de Televisión estadounidense celebra este lunes en el Peacock Theatre de Los Angeles la entrega de los Emmy, premios que distinguen a lo mejor de la producción de series, miniseries, películas para TV, realities y demás programas de variedades emitidos entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023.

Originalmente, la ceremonia iba a llevarse a cabo el lunes 18 de septiembre, pero la huelga de guionistas seguida del paro de actores que puso en pausa a la industria de Hollywood obligó a su aplazamiento.

La ceremonia, que es trasmitida en vivo por la señal TNT y HBO Max y cuenta con el comediante Anthony Anderson como anfitrión, tiene a HBO a la cabeza de las nominaciones gracias a tres de sus producciones: Succession (que aspira a 27 premios), The Last Of Us (24) y The White Lotus (23).

A continuación, la lista de ganadores.

Actor de reparto en serie de comedia

Ebon Moss-Bachrach (El oso)

Actor de reparto en serie dramática

Matthew Macfadyen (Succession)

Matthew Macfadyen KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Actriz de reparto en serie dramática

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Jennifer Coolidge KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Actriz protagonista en serie de comedia

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Quinta Brunson KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Actriz de reparto en serie de comedia

Ayo Edebiri (El oso)

Ayo Edebiri KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Serie - Drama

Andor

Better Call Saul

The Crown Photo Credit: Keith Bernstein

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Serie - Comedia

Abbott Elementary

Barry

El oso Star +

El oso

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Merlina

Miniserie

Bronca

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Todos quieren a Daisy Jones

La nueva vida de Toby

Obi-Wan Kenobi

Actor protagonista en serie dramática

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession) HBO

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Actriz protagonista en serie dramática

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (La diplomática) Netflix

Keri Russell (La diplomática)

Sarah Snook (Succession)

Actor protagonista en serie de comedia

Bill Hader (Barry)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building) Star+

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (El oso)

Actor protagonista en miniserie o película para TV

Taron Egerton (Encerrado con el diablo)

Kumail Nanjiani (Bienvenidos al Chippendales)

Evan Peters (Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer) Netflix

Evan Peters (Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer)

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

Michael Shannon (George & Tammy)

Steven Yeun (Bronca)

Actriz protagonista en miniserie o película para TV

Lizzy Caplan (La nueva vida de Toby)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (El enjambre: obsesión asesina) Amazon Prime Video

Dominique Fishback (El enjambre: obsesión asesina)

Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)

Riley Keough (Todos quieren a Daisy Jones)

Ali Wong (Bronca)

Actor de reparto en miniserie o película para TV

Murray Bartlett (Bienvenidos al Chippendales)

Paul Walter Hauser (Encerrado con el diablo)

Richard Jenkins (Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer)

Joseph Lee (Bronca)

Ray Liotta en Encerrado con el diablo

Ray Liotta (Encerrado con el diablo)

Young Mazino (Bronca)

Jesse Plemons (Amor y muerte)

Actriz de reparto en miniserie o película para TV

Annaleigh Ashford (Bienvenidos al Chippendales)

Maria Bello (Bronca)

Claire Danes (La nueva vida de Toby)

Juliette Lewis (Bienvenidos al Chippendales)

Camila Morrone (Todos quieren a Daisy Jones)

Niecy Nash-Betts (Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer)

Merritt Wever (Tiny Beautiful Things)

Actor invitado en serie de comedia

Jon Bernthal (El oso)

Luke Kirby (The Marvelous Mrs. Maisel)

Nathan Lane (Only Murders In The Building)

Pedro Pascal (Saturday Night Live)

Oliver Platt (El oso)

Sam Richardson (Ted Lasso)

Actriz invitada en serie de comedia

Becky Ann Baker (Ted Lasso)

Quinta Brunson (Saturday Night Live)

Taraji P. Henson (Abbott Elementary)

Judith Light (Poker Face)

Sarah Niles (Ted Lasso)

Harriet Walter (Ted Lasso)

Actor invitado en serie dramática

Murray Bartlett (The Last of Us)

James Cromwell (Succession)

Lamar Johnson (The Last of Us)

Arian Moayed (Succession)

Nick Offerman (The Last of Us)

Keivonn Montreal Woodard (The Last of Us)

Actriz invitada en serie dramática

Hiam Abbass (Succession)

Cherry Jones (Succession)

Melanie Lynskey (The Last of Us)

Storm Reid (The Last of Us)

Anna Torv (The Last of Us)

Harriet Walter (Succession)

Serie de variedades

The Daily Show With Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

The Problem With Jon Stewart

Reality de competición

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice

Película para televisión

Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas

Fire Island

Abracadabra 2

Depredador: la presa

Weird: The Al Yankovic Story

LA NACION