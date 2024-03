Escuchar

Anatomía de una caída, dirigida por Justine Triet, fue una de las películas más destacadas de la temporada. Tuvo cinco nominaciones a los Oscar y se impuso en la categoría de Mejor Guion Original. Pero, lo cierto es que no fue solo Sandra Hüller quien recibió elogios interpretar a una mujer acusada de asesinar a su marido, sino que hubo un personaje de cuatro patas que también dio mucho de que hablar. ¿Quién? Messi, el perro que interpretó a Snoop, la mascota de la familia. Esta noche el animal apareció en la ceremonia de premiación, pero su participación se llevó adelante de una manera muy particular.

Hace un par de días trascendió que, tras su exitosa presencia en el almuerzo de nominados al Oscar, el border collie no iba a estar presente en la entrega de premios, lo cual entristeció a los fans. No obstante, en el transcurso de este domingo, aparecieron fotos del perro con un moño alrededor del cuello sentado en una butaca del Dolby Theatre. Incluso, antes de la ceremonia, acompañó a Jimmy Kimmel mientras ensayaba sus líneas. Aunque se pudo ver al animal en pantalla, lo cierto es que su participación se grabó aparte.

Messi, el perro que interpretó a Snoop en Anatomía de una caída dijo presente en la entrega de los Oscar (Foto: X@palomarando)

En X se viralizó un video en el que se pudo ver la platea del Dolby Theatre con un pequeño grupo de personas, sentado entre la tercera y sexta fila, aplaudiendo. Entre ellos estaba Messi, acompañado por su dueña y adiestradora, Laura Martin Contini. Según advirtieron los usuarios, hicieron que el perro grabara su participación antes de que se transmitiera la ceremonia para que no se estresara.

Así se grabó la participación de Messi, el perro de Anatomía de una caída, para los Oscar (Foto: Captura de video / X @chrissgardner)

La presencia de Messi en los Oscar causó furor y revolucionó las redes sociales. “Pusieron a aplaudir a Messi, el perrito de Anatomy of a Fall, son los mejores Oscar de la vida” y “Como me gusta que el perro de Anatomy of a Fall se llame Messi”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de X. El perro tuvo su gran momento en la 96.ª edición de los premios de la Academia que, sin dudas, será difícil de olvidar.