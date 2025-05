El motivo por el que Benjamín Vicuña habría estallado de furia contra la China Suárez

La escapada de María Eugenia ‘la China’ Suárez y Mauro Icardi a Miami trajo un nuevo escándalo en la vida de la ex Casi Ángeles. Aunque parecía que la relación con Benjamín Vicuña, padre de sus dos hijos menores, marchaba sobre ruedas tras los encuentros que se viralizaron en una plaza de Palermo, donde los actores compartieron un momento con los pequeños que tienen en común y ante la presencia del futbolista, eso sería cosa del pasado.

Mauro Icardi y la China Suárez juntos en Miami (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Según trascendió, el actor chileno estaría muy molesto con la madre de Magnolia y Amancio. “Hubo una charla antes entre ellos de cómo nos vamos a organizar, aunque cada uno después haga lo que quiera. La cuestión es que Benjamín habló con Eugenia y le dijo que este fin de semana, por distintos temas personales, era muy importante hacerlo con Bautista, su hijo más grande”, contó Paula Varela, la encargada de dar a conocer la información, en Intrusos (América TV).

Benjamín Vicuña estaría furioso con la China Suárez (Foto: Captura TV)

Y siguió: “Lo pudimos ver porque ellos mostraron en sus redes lo que fueron a ver, lo de la Fórmula 1 (en referencia al Gran Premio de Miami), invitados por una empresa importante. Y que para él era muy importante ir con Bautista, porque no fue con los otros dos niños a este lugar y este fin de semana. Y le pidió a Eugenia que por esta vez, que este fin de semana, lo banque, que se quede para estar con los menores que son chiquititos y Eugenia le dijo ‘sí, sí, sí’, y se agarró el primer vuelo y se fue”.

En ese sentido, la panelista comentó que pese a que en un primer momento se había mencionado que la protagonista de Linda (Disney+) tenía compromisos laborales en la ciudad de Florida, esto no fue así. “No se fue a trabajar, fueron a descansar, a pasarla bien, como pudimos ver, por eso ellos también hacen esta escala en São Paulo porque no tenían acceso a los pasajes directos porque fue medio a último momento", subrayó.

Las imágenes de Benjamín Vicuña con Bautista en el Gran Premio de Miami

Al escucharla, Karina Iavícoli quiso saber con quién se habían quedado los tres hijos de la China. “Con la mamá de Eugenia”, señaló Varela y aclaró: “Pampita está en Los Cabos con el nuevo novio, la China estaba en Miami con Icardi y él (por Vicuña) estaba en Miami con el hijo”.

Filosa, Marcela Tauro lanzó: “Pero Vicuña no puede decir nada, con toda la vida mediática que hizo, con todas esas mujeres que hizo sufrir”.

Pero esta no es la única vez que el actor chileno se muestra preocupado por los escándalos mediáticos que envuelven a sus exparejas. La semana pasada, desde Madrid, donde participó de la entrega de los Premios Platino, Benjamín promocionó su nuevo proyecto y fue consultado por algunas cuestiones de su vida familiar. Majo Martino, enviada de Puro Show (eltrece) a España, le preguntó sobre la exposición que tienen sus hijos menores. “Más allá de lo que me pase, es algo que no puedo manejar, la clave está en la aceptación, poder entender y desdramatizar hasta donde se pueda”, contestó.

Benjamín Vicuña habló de la exposición mediática a la que están expuestos sus dos hijos menores

Luego, la periodista le mencionó el encuentro de la plaza de Palermo junto al delantero del Galatasaray por una actividad escolar de Amancio, su hijo menor de cuatro años. Visiblemente incómodo, el chileno se limitó a decir: “Es la vida, es la vida. Está todo bien”.