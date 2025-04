Yanina Latorre reveló el resultado de las pericias psicológicas de Wanda Nara y Mauro Icardi

El Wanda Gate volvió a ocupar el centro de la escena mediática y sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. Todo comenzó el fin de semana. Mientras Wanda Nara se encontraba en Brasil, Mauro Icardi, por decisión judicial, se reencontraba con sus hijas con una cita pautada para favorecer la revinculación. Sin embargo, el futbolista incumplió una de las condiciones fundamentales impuestas por la Justicia: su actual pareja, María Eugenia ‘la China’ Suárez, también estuvo durante la visita, a pesar de que su presencia no estaba permitida. Ahora, en medio de esta guerra mediática, Yanina Latorre reveló el resultado de las pericias psicológicas que se les realizaron tanto al deportista como a la conductora, y los detalles generaron un fuerte revuelo.

Durante la emisión de SQP (América TV) del martes por la noche, Latorre sorprendió a la audiencia al leer al aire más detalles de las pericias psiquiátricas completas realizadas a fines de 2024 a Wanda Nara y Mauro Icardi, en el marco de un expediente judicial cuya exposición pública creció en intensidad con el correr de los meses. Con su estilo directo y sin filtro, la conductora del ciclo compartió fragmentos extensos de ambas evaluaciones, las cuales fueron realizadas por el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), y que arrojan información sensible sobre el estado emocional y psicológico de los protagonistas de este escándalo mediático.

Yanina Latorre dio a conocer qué dicen las pericias psicológicas de Wanda y Mauro (Captura: América TV)

Según relató Yanina, Wanda Nara fue evaluada en dos encuentros presenciales: el 22 de noviembre y el 9 de diciembre de 2024. Durante esas entrevistas, informó que estaba en pareja con L-Gante y explicó que la crisis con Mauro Icardi comenzó en 2021, tras una infidelidad del futbolista con la China Suárez. En relación con eso, aseguró: “Yo me quise separar muchas veces y él no me dejaba”. Y denunció que Icardi llegó a esconderle el pasaporte para impedir su regreso a la Argentina. También manifestó que sufría amenazas, celos y descalificaciones por parte del jugador, que incluían advertencias de “difundir material íntimo” si ella decidía terminar la relación.

El informe pericial describió que Wanda “arribó aseada, bien vestida acorde a la época estacional del año, tranquila, vigil y colaborativa”. Sin embargo, los especialistas destacaron que “manifestó un alto nivel de angustia” y observaron en ella “una limitación para valorar el impacto que el conflicto judicial con su expareja y la mediatización del mismo genera en la subjetividad de sus hijas”.

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan una guerra que pareciera no tener fin (Foto: Instagram/@wanda_nara @mauroicardi)

En el caso de Mauro Icardi, las pericias también se realizaron en dos sesiones: el 29 de noviembre y el 17 de diciembre de 2024. Según Latorre, a la primera cita habría asistido acompañado por la China Suárez, aunque la relación no había sido oficializada. Durante las entrevistas, el futbolista se definió como “un padre presente” y reconoció que su infidelidad en 2021 fue el punto de quiebre. También, afirmó que, desde entonces, no pudieron recomponer el vínculo.

El informe detalló que se presentó “tranquilo, vigil y aseado, vestido acorde para la época estacional del año” y que pudo “describir la singularidad de cada una de sus hijas, sus gustos y sus preferencias”. Aun así, los peritos marcaron “una dificultad para valorar la afectación y exposición de sus hijas en el marco del conflicto familiar”, la misma observación que apareció en el informe sobre Nara.

Por lo que quedó claro en los escritos, ambos coincidieron en identificar el año 2021 como el momento en que se quebró la relación y en señalar la infidelidad como el disparador principal. De todas formas, más allá de los relatos personales, lo que más preocupa a los equipos profesionales es el efecto que todo este conflicto está teniendo en las hijas de la expareja.