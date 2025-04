Benjamín Vicuña habló de la exposición mediática a la que están expuestos sus dos hijos menores

Desde que estalló el Wanda Gate, escándalo en el que María Eugenia ‘la China’ Suárez fue señalada como la tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la actriz quedó involucrada en esta contienda mediática que da de qué hablar hasta la actualidad, momento en el que vive a pleno su noviazgo con el futbolista. Entre reuniones como familia ensamblada y jornadas al aire libre en las que sus hijos aparecen en escena, Benjamín Vicuña se refirió a la exposición mediática que tienen Magnolia y Amancio, los dos pequeños que tuvo con su ex.

Benjamín Vicuña habló de la exposición de sus hijos (Foto: Captura TV)

Desde Madrid, donde participó de la entrega de los Premios Platino, el actor promocionó su nuevo proyecto y fue consultado por algunas cuestiones de su vida familiar. Majo Martino, enviada de Puro Show (eltrece) a España, lo entrevistó y no evitó preguntarle: “Cuando te ves envuelto por ahí en escándalos que te rodean, que te circundan por una ex o algo y que también están tus hijos metidos en el medio, ¿cómo hacés para no explotar?“.

“No hay nada tan grave, son situaciones que se dan, que se deben acomodar con el tiempo, que se viven en privados. Son temas que no son mis temas, lo único que tengo en común son mis hijos, cuando me tratan de dar un rol o un lugar me incomoda un poco. Venía de un estreno, voy saliendo y pum, me meten un micrófono por el tema, pero me la banco; después otra me la banco, pero hay días en los que uno dice ‘por favor, hablemos de la película o de la serie’“, expresó y agregó: ”No es por lavarme las manos, es por hablar de lo que realmente me apasiona y me gusta, que es mi trabajo“.

Sobre la exposición que tienen sus hijos menores, el protagonista de Corazón delator señaló: “Más allá de lo que me pase, es algo que no puedo manejar, la clave está en la aceptación, poder entender y desdramatizar hasta donde se pueda”.

Luego, Martino le mencionó que hace unos días se lo vio visto junto al delantero del Galatasaray y su expareja en una plaza de Palermo, con motivo de una actividad escolar de Amancio, su hijo menor de cuatro años. Visiblemente incómodo, el chileno se limitó a decir: “Es la vida, es la vida. Está todo bien”.

La salida familiar de Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi

Cabe destacar que la reunión de la que la panelista hablaba fue dada a conocer el viernes 11 de abril en el mismo ciclo que conducen Pampito Perelló Aciar y Matías Vásquez. “Yo veo a un Benjamín Vicuña que está ahí, medio como incómodo. Como que está ahí parado, charla, pero mira para un lado y para el otro. Esa fue mi percepción de las imágenes”, dijo en aquel entonces Pochi, panelista e influencer de la cuenta Gossipeame. Por su parte, Fernanda Iglesias agregó: “No me animo a decir que está todo bien y que está la familia ensamblada. Me parece que todos están intentando soportar entre todos. Yo no sé si a Benjamín Vicuña le gusta toda la exposición que está teniendo la China, con sus hijos, con todo lo que pasó. A mí me parece que no”.

Benjamín Vicuña y la China Suárez celebraron por separado el cumpleaños de Magnolia (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok / @sangrejaponesa)

Pero este no fue el único momento en el que Benjamín Vicuña se mostró reacio ante la presencia de Mauro Icardi. En febrero, asistió al festejo de cumpleaños de su hija Magnolia, que se llevó a cabo en la casa de Pilar de la China Suárez, donde no solo no se sacó fotos, sino que, según trascendió, se fue molesto después del corte de la torta. Aparentemente, no estuvo de acuerdo con algunas actitudes de su expareja y la presencia del jugador de fútbol en la fiesta.