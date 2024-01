escuchar

La película de Barbie, dirigida por Greta Gerwig, llegó a los cines el 20 de julio de 2023 y consagró un éxito que superó el millón de entradas vendidas en su primer fin de semana. Margot Robbie y Ryan Gosling lograron hacer honor a la muñeca que ideó Ruth Handler y que ahora es comercializada por Mattel, en medio de la diversidad de opiniones que acumuló desde su creación. Recientemente, la protagonista de El lobo de Wall Street anunció que se alejará momentáneamente de la actuación y contó el peculiar motivo que la llevó a ello.

Margot Robbie apareció por primera vez en la gran pantalla en 2013 con About Time, pero dio su salto a la fama con su interpretación ese mismo año en El lobo de Wall Street, junto a Leonardo DiCaprio. “Tengo muchas ganas de volver a verla”, expresó en diálogo con Deadline, acerca de la película que dirigió Martin Scorsese. Y añadió: “Siento que hubo un cambio sísmico en mi vida hace 10 años y, ahora, después de todo lo que pasó con Barbie este año, siento que esta última década ha sido salvaje. Mucho más allá que cualquier cosa que jamás hubiera soñado”.

En esta década, Robbie apareció en Escuadrón suicida (2016) como Harley Quinn; Focus (2015) con Will Smith; La venganza perfecta (2018); o Yo, Tonya (2017), donde dio vida a la reconocida patinadora de hielo. Ahora, la actriz australiana anunció que espera pasar un tiempo alejada de los sets.

En tanto, se centró en su faceta como productora en LuckyChap Entertainment. “Todo el mundo dice: ‘¿Te tomás un descanso?’. No tenemos un descanso. La producción es 24 horas al día, 7 días a la semana”, aseveró Robbie. Y apuntó: “Pero, en el lado de la actuación, este es el tiempo más largo que no actué en un set. Terminamos Barbie en octubre de 2022 y pasó más de un año. Aparte de la pandemia, es la primera vez que me sucede”.

Y destacó el motivo, además de su foco en la producción por el momento, por el que decidió alejarse momentáneamente de las cámaras. “También creo que, probablemente, todo el mundo esté harto de verme por ahora. Debería desaparecer de las pantallas por un tiempo”, señaló. Y argumentó: “Si hiciera otra película demasiado pronto, la gente diría: ‘¿Ella otra vez? Acabamos de pasar un verano entero con ella’. No sé qué haré a continuación, pero espero que falte tiempo”.

Margot Robbie reveló por qué creyó que Barbie tuvo tanto éxito

La película de Barbie se estrenó el 20 de julio de 2023 en los cines y actualmente está disponible en Star+. Margot Robbie reveló por qué consideró que tuvo tanto éxito. “Creo que el momento fue lo que le permitió golpear exactamente de la manera en que lo hizo. La temperatura en el mundo realmente quería la gran inyección de alegría que representa la película”, advirtió.

Y añadió: “Creo que existía la sensación de que todo el mundo necesitaba esta película en el momento en que salió. Además, echaba de menos la comedia tonta e inteligente. Siempre pensé en el tono parecido a Austin Powers y, cuando leí el guion, ese fue el que resonó. También fue una película personal, porque pusimos mucho de nosotros mismos”.