escuchar

En los últimos días, los fans volvieron a escuchar a todo volumen “Flores amarillas” y a revivir las épocas en las que se sentaban frente al televisor a esperar que comenzara Floricienta. A 20 años del inicio de la novela creada por Cris Morena, su protagonista, Florencia Bertotti, acaba de agotar 12 Movistar Arena con un show que aunque lleva su nombre, promete remontar a todos directo y sin escalas a su infancia. Sin embargo, en medio del boom, hay algunos actores que ciertamente no quieren tener nada que ver con esto. Ese es justamente el caso de Juan Gil Navarro, quien dejó en claro, una vez más, sus intenciones de que su famoso papel quede en el pasado.

Flor Bertotti revolucionó las redes sociales al anunciar su regreso a los escenarios argentinos. En un primer momento, dio a conocer una sola presentación, pero a raíz de la importante convocatoria terminó sacando 12 fechas. La actriz se presentará en el Movistar Arena el 21, 22, 24, 25 de septiembre, el 15, 16, 22 y 26 de octubre y el 8, 9, 25 y 26 de noviembre con localidades agotadas. Sin duda alguna, el personaje que interpretó marcó un antes y un después en la vida de los fans, quienes demostraron que a 20 años de su estreno aún quieren cantar “Mi vestido azul”.

Flor Bertotti dará 12 shows en el Movistar Arena Instagram @florbertottiok

Pero así como Bertotti rememora con alegría sus épocas de zapatillas botitas, tules y flores y opta por traerlas al presente, hay otros que prefieren recordar esos años con una sonrisa pero dejarlos en el pasado. En medio del boom de la novela, Juan Gil Navarro, quien interpretó a Federico Fritzenwalden en la primera temporada de la tira, fue consultado por el fenómeno de Floricienta y los shows sold out. Pero lejos de subirse a la ola, el actor dejó los tantos en claro y se despegó del tema.

“Yo no vivo en el pasado, me aburre mucho”, sostuvo Gil Navarro en diálogo con Implacables (elnueve). “Agradezco como siempre; hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido, pero es algo que dejé tan atrás, hace tanto tiempo”, continuó.

A modo de darle un cierre a la cuestión, el protagonista de Votemos expuso: “Me alegra que existan generaciones que sigan estando tan agradecidas y contentas, pero yo no tengo nada que ver con eso”.

Probablemente, esta no haya sido la respuesta que los fanáticos esperaban y a raíz de las repercusiones de sus dichos, el actor recurrió a su cuenta de X para aclararlos. “Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más... Muchas gracias, otra vez más... Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero”, escribió Gil Navarro en su más reciente publicación, la cual cerró con unas palabras de la canción “Adiós”, de Gustavo Cerati: “No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer”.

Juan Gil Navarro se pronunció en las redes y aclaró sus dichos sobre Floricienta (Foto: X @juangil_navarro)

Juan Gil Navarro sorprendió al revelar qué famoso le dio su apoyo cuando dejó Floricienta

Si bien pasaron 20 años desde su participación en la tira de Cris Morena y para él esa etapa está más que terminada, lo cierto es que su personaje del “Freezer” es difícil de olvidar. Aunque evita referirse al tema, a menos que se lo pregunten, hace un par de meses, en una entrevista con Socios del espectáculo, Juan Gil Navarro habló de su salida de Floricienta. “Me pareció que en ese momento un año estaba bien y yo tenía ganas de hacer otras cosas. No era mucho más que eso”, aseguró.

En 2004 Juan Gil Navarro y Florencia Bertotti protagonizaron la primera temporada de Floricienta

En ese sentido, en tanto, el actor hizo una revelación desconocida sobre lo sucedido en aquella época. “El único que me entendió fue Guido Kaczka. Se me acercó en el estacionamiento y me dijo ‘yo entiendo que nadie te entienda, pero yo sí te entiendo’. Nunca me olvidé de ese gesto”, destacó. Cabe recordar que en esa época, el conductor de Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) estaba en pareja con Bertotti, protagonista de la ficción.