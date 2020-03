El nuevo y jugado look con el que Cande Tinelli sorprendió en Instagram

Cande Tinelli sorprendió en Instagram al mostrar su nuevo look Crédito: Instagram Candelaria Tinelli

8 de marzo de 2020

Si hay alguien que no tiene miedo de arriesgar cuando de apariencias se trata, esa es Cande Tinelli . Este sábado por la noche, la joven sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una foto de su nuevo y jugado corte de pelo.

"La vida es una", escribió como epígrafe de las dos fotos que subió, en donde se puede ver que decidió raparse la parte delantera de su cabello, manteniendo la larga melena morocha por detrás. La publicación cosechó, en pocos minutos, miles de likes y cientos de comentarios.

No es inusual que la hija de Marcelo Tinelli sorprenda con sus gustos exóticos y de lo más variados, los cuales casi siempre son bien recibidos, demostrando que "Lelé" es una verdadera trendsetter.

Hace unos días, Cande compartió una foto en donde se la ve junto a su padre. Ambos aparecen de espaldas, luciendo todos los tatuajes que se han hecho y demostrando que "la manzana no cae lejos del árbol".

Si bien sus innumerables tatuajes son su marca personal, siempre que puede también usa su cabello y su vestimenta para marcar tendencia. "Me divierte mucho esto de las redes sociales, me las tomo con mucho humor porque soy una persona que me gusta pasarla bien, reírme", le contaba hace unas semanas a LA NACION durante una entrevista .

"A mí no me gusta mucho hacer fotos en estudio ni posar, prefiero postear imágenes mías más descontracturadas. Eso genera cercanía con la gente. Yo no quiero que me vean como a alguien soberbio que se la cree, no. Yo quiero mostrar un costado mío más real, no mentir. Y cuando me subo a un escenario, lo mismo. En un escenario quiero mostrar que soy una persona normal, que se ríe y se divierte, y que no soy más que nadie", dijo también en esa entrevista.

"Desde las redes sí se tiene influencia sobre la gente. Uno no tiene noción de la cantidad de personas que te siguen, pero calculo que sí, que de alguna manera soy una influencia para ellas. Por eso en su momento hablé de mi tema con la comida, de la anorexia; y aunque obviamente tengo defectos como cualquier ser humano, trato de llevar mi mensaje para ese lado. A mí me siguen muchos chicos y adolescentes, por eso quiero ser cuidadosa con esos temas y transmitir el mejor de los mensajes".