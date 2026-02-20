Cande Tinelli comenzó a borrar uno de los tatuajes más visibles de su rostro: “Chau”

Cande Tinelli se mantiene muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde más de cuatro millones de seguidores acompañan cada paso de su vida personal y profesional. En esta oportunidad, la influencer y artista sorprendió al compartir una decisión íntima que no pasó inadvertida: su visita a una clínica dermatológica para comenzar el proceso de eliminación de uno de los tatuajes más visibles de su rostro, un cambio que rápidamente despertó comentarios y curiosidad entre quienes siguen de cerca su exposición pública.

Con el paso del tiempo, la hija de Marcelo Tinelli dejó en claro su fuerte vínculo con el arte del tatuaje. A los 14 años se hizo el primero, una estrella en el hombro que compartió con su padre, y desde entonces comenzó un recorrido personal por distintos estilos, técnicas y diseños con los que fue decorando su piel. Hoy resulta casi imposible calcular cuántos tatuajes tiene, ya que gran parte de su cuerpo está cubierto por ilustraciones en la espalda, brazos, piernas, cuello e incluso el rostro, convirtiéndose en una de las marcas más reconocibles de su estética.

La artista compartió parte del proceso a través de sus redes sociales (Foto: Instagram @candelariatinelli)

En el año 2019, la cantante sorprendió al mostrar un nuevo tatuaje que generó polémica, debido a que estaba en su rostro. Por arriba de una de sus cejas, se grabó al icónico personaje Hello Kitty, un diseño que dio que hablar y se volvió parte de su imagen pública. Sin embargo, siete años después decidió despedirse de ese dibujo, impulsada por el avance de las técnicas láser, que hoy permiten eliminar la tinta de la piel mediante un procedimiento que, hasta hace algunos años, no estaba disponible.

Tal como mostró en una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, Cande Tinelli tomó la decisión de borrar de su frente el diseño que fue parte central de su identidad estética y de su imagen pública. “Chau tatuaje, chau Kitty”, escribió la artista en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes del procedimiento con láser.

El gesto de Cande Tinelli que marca una nueva etapa en su imagen

Allí mostró parte del proceso al que se somete, un tratamiento que requerirá varias sesiones hasta lograr que el dibujo desaparezca por completo de su piel.

Cabe destacar que Cande Tinelli se mostró durante años orgullosa de sus tatuajes, que se transformaron en un sello inconfundible de su estilo y en una parte central de su identidad pública. De todos modos, en esta nueva etapa personal, la artista decidió comenzar a despedirse de algunos de ellos, un gesto que marca un cambio y refleja una evolución en su imagen y en la manera en que hoy elige expresarse y mostrarse ante los demás.