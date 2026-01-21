Nueva interna en la familia Tinelli: Mica y Cande, enfrentadas con su mamá, Soledad Aquino

Una nueva interna familiar afecta a la familia Tinelli y esta vez tiene como protagonistas a Micaela y Candelaria, quienes estarían enfrentadas con su mamá, Soledad Aquino, según quedó a la vista a partir de una serie de mensajes en las redes sociales.

Tras los conflictos que tiempo atrás quedaron expuestos por Juanita Tinelli y algunas rispideces en el resto de la familia, ahora el foco se trasladó al vínculo entre la exesposa de Marcelo Tinelli y sus hijas.

Si bien hasta ahora Aquino cruzaba mensajes amorosos con ambas jóvenes, incluidos comentarios que dejaban en evidencia un vínculo estable entre ellas, esta semana una publicación llamó especialmente la atención.

“Qué bellos recuerdos”, escribió la expareja del conductor sobre una imagen de los años 90 donde se la ve junto a sus hijas cuando eran chicas. Y agregó una frase que encendió la polémica: “Extraño tanto su amor. Sigo esperando al menos un texto”, reclamó.

Aquino fue más allá y dejó entrever un fuerte malestar por la distancia con sus hijas. “¿A todos los papás les pasa que les diste todo y después no están? Seguro mañana me hacen quilombo, y seguiré siendo parte del silencio eterno”, expresó.

Las reacciones no tardaron en llegar y la primera en responder fue Candelaria, quien eligió hacerlo del mismo modo que su mamá: con una publicación en las redes. “Diría muchas cosas sobre esto, porque en cada posteo que hace mamá o descargo, sufro por ella”, escribió la influencer en sus historias de Instagram, en respuesta a un mensaje privado que recibió de una seguidora y dejando en claro que la situación la afecta emocionalmente.

El mensaje que Cande Tinelli compartió en las redes sociales tras el descargo de su mamá

Horas más tarde, su hermana Micaela respondió de manera indirecta y sin nombrar a su mamá. La empresaria compartió en sus historias una reflexión de Roberta Woodworth que fue interpretada como respuesta a las palabras de Aquino. “Tú actúa desde el amor. Desde la creatividad. Desde lo que mueve tu corazón. Desde un sí, total y certero. Desde la buena intención. Desde la luz. Desde la paz. Y deja que los demás actúen desde lo que tienen y lo que quieren ofrecer”, reza el texto que eligió para el posteo.

Mica Tinelli eligió un poema para expresar sus sentimientos en este momento de confrontación familiar

La denuncia de Juanita Tinelli

Entre otros conflictos que afectan a la familia del conductor, a comienzos de noviembre una denuncia presentada por Juanita Tinelli sacó a la luz una serie de internas después de que la modelo contara que había recurrido a la Justicia tras recibir amenazas, marcando distancia de las decisiones que su papá viene tomando desde hace tiempo.

“Recibí en mi teléfono celular una llamada desde un número oculto. Al atender, una voz masculina me preguntó: ‘¿Vos sos Juana Tinelli?’”, relató la joven. Según su testimonio, tras responder afirmativamente, el hombre se presentó y lanzó una advertencia inquietante: “Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho”.

La joven aclaró que desconocía quién había realizado efectivamente la llamada, aunque reconoció que el nombre mencionado no le resultaba ajeno. “Ignoro quién es la persona que efectivamente realizó la llamada, aunque el nombre involucrado no me resulta ajeno, por ser de público conocimiento que mantiene un conflicto económico con mi padre, Marcelo Tinelli, del que soy completamente ajena”, expresó.

Marcelo Tinelli, junto a sus hijos, fruto de distintos matrimonios instagram.com/marcelotinelli

Tras hacerse pública la situación, el empresario señalado salió a dar su versión de los hechos. “De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli, voy a accionar legalmente porque me están difamando”, aseguró.

Mientras las versiones cruzadas se multiplicaban, comenzaron a aparecer otros testimonios que dejaron al descubierto el clima interno de la familia Tinelli. Paula Robles, madre de Juanita, salió a respaldarla públicamente y, en paralelo, su medio hermana Candelaria Tinelli sorprendió al revelar que no tenía vínculo con ella: “No sé qué pasó. No tengo relación con ella. Nunca tuve relación, la verdad”.

Sumado a ello, Soledad Aquino escribió en las redes: “Después de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos, suplico a la gente de los medios de chusmerío no pidan explicaciones con este tema de Juana, que no es nada mío. No tengo la más mínima idea”, dijo. Y apuntó contra Paula Robles: “La mamá no es digna de mi afecto y cariño. Solo me importan mis hijas y rescatarlas de esto que me parece de terror”. En medio de este escenario cargado de acusaciones cruzadas, Marcelo Tinelli optó por el silencio.