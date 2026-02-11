Cande Tinelli habría vuelto a apostar al amor con un misterioso hombre: caballos, encuentros y gestos
La influencer despertó rumores de un nuevo romance con un jinete; todos los detalles
- 2 minutos de lectura'
Candelaria Tinelli atravesaría un gran momento en su vida personal. En la última semana, comenzaron a circular rumores que indican que la influencer habría iniciado un romance con un chico misterioso, quien no forma parte del mundo del espectáculo, pero que tiene fuerte presencia en el ámbito hípico.
El supuesto vínculo habría avanzado en silencio y sin confirmaciones públicas, aunque algunos movimientos no pasaron inadvertidos para quienes siguen de cerca cada paso de la hija de Marcelo Tinelli. El cambio de entorno, lejos de músicos o figuras mediáticas, despertó aún más curiosidad.
Las pistas que encendieron los rumores
Las especulaciones crecieron en el programa de streaming El ejército de la mañana, de Bondi, donde Santiago Riva Roy contó detalles del romance luego de que la cantante compartiera imágenes y escenas vinculadas al mundo ecuestre. Presencias reiteradas en competencias, entrenamientos y espacios ligados a ese ambiente reforzaría la idea de una relación que va más allá de una simple amistad.
El jinete señalado, Franco Trabucco, tendría un perfil bajo y una carrera sólida dentro del deporte; además, compartiría con la cantante la pasión por los caballos. Con pocos seguidores y actividad en sus redes sociales, sumó misterio y alimentó el rumor de un romance distinto, más reservado y lejos de la exposición habitual.
Según dio a conocer el periodista, la pareja fue vista por primera vez en la fiesta de fin de año del club hípico; evento en el cual también se encontraba el ex de la diseñadora, el hijo del presidente del club, Maxi Milito. “A mí me dicen que Máximo estaba molesto y se quería ir a las piñas con Franco”, relató el periodista. Con respecto a quién es el nuevo candidato de Candelaria, sumó: “No es polista. Salta caballos. Es un jinete de primera”.
Tras darse a conocer esta información, ninguno de los protagonistas dio declaraciones o confirmó la noticia. Pero, sin lugar a dudas, las señales continúan acumulándose.
