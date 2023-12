escuchar

Corría 2008 cuando Luisana Lopilato y Michael Bublé se vieron por primera vez. El flechazo fue instantáneo; ella se fue a vivir con él a Canadá y en 2011 se convirtieron en marido y mujer. Hoy el matrimonio disfruta de la crianza de sus cuatro hijos Noah (10), Elías (7), Vida (5) y Cielo (1). Si bien en lo laboral cada uno tiene su propia agenda, él en la música y ella en la actuación, lo cierto es que también tienen proyectos en común que no tienen nada que ver con el mundo artístico. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió con sus casi siete millones de seguidores, la nueva bebida que lanzó junto a su marido.

La exRebelde Way es fanática de la Navidad y disfruta de decorar su casa con originales arreglos que van desde un Spiderman hasta esferas con las caras de sus hijos. Justamente hace un par de días publicó un video de la jornada del armado del arbolito que tuvo con los niños y un peculiar adorno se robó todas las miradas. Se trató de una bola de nieve con el título “The Bublé Family” que incluyó en su interior los nombres de cada integrante de la familia en forma de copos: Lu, Mike, Noah, Cielo, Vida, Elías y su perra Coquita.

En línea con los festejos navideños, y a modo de despedir el año, recientemente la modelo publicó en sus redes la intimidad de una divertida cena que compartió con sus amigos. Entre la preparación de la comida, la decoración acorde a la fecha y la sección de los regalos, Lopilato aprovechó la oportunidad para compartir, tanto con sus seres queridos, como con sus fans, el nuevo proyecto que concretó junto a su marido.

En una parte del video, musicalizado con “All I Want for Christmas Is You”, Luisana le preguntó a uno de sus amigos en Inglés: “Fernando, ¿qué estás tomando?”. Él, que tenía un vaso en la mano, le respondió: “Fraser and Thompson. Easy, now” y acto seguido tomó un sorbo de la bebida, que justamente es un reciente lanzamiento del cantante y la actriz. Después de meses de preparación, finalmente llegó su whisky.

“Cena de fin de año, todo iba normal hasta que apareció Fraser and Thompson. ¡Por fin salió nuestro whisky!”, celebró la actriz y agregó emocionada: “Por más proyectos juntos Michael Bublé”. Si bien comentó que de momento la bebida alcohólica solo se encuentra disponible en Canadá, desea poder compartirla próximamente también en la Argentina.

En cuanto a la nueva bebida, según la descripción del producto disponible en el sitio web, se trata de “una mezcla de whisky canadiense y bourbon de Kentucky: el primer whisky norteamericano, creado por el cantante Michael Bublé y el maestro destilador y licuador, Paul Cirka”. En las imágenes se pudo ver al cantante de traje con la botella en mano, promocionando su nuevo proyecto.

La cita romántica de Luisana Lopilato y Michael Bublé en un restaurante muy top: “Tienen que venir”

Días atrás, el matrimonio llenó de amor las redes sociales con la cita romántica que compartió en un restaurante especializado en comida de mar ubicado en Yaletown, Vancouver. En la postal en cuestión se los pudo ver a ambos agarrados de la mano y con amplias sonrisas. Para la ocasión, él eligió un saco negro y ella con un elegante vestido rojo.

“¡Qué noche! Comenzamos celebrando los logros de los argentinos en Canadá y terminamos con una cena en Blue Water Café”, escribió el intérprete de “Haven’t Met You Yet” en la publicación. “Muchas gracias a Francesco Aquilini ¡A Lu y a mí nos encanta tu restaurante! Debes probarlo cuando estés en Vancouver”, agregó y terminó su comentario con el hashtag, “noche de cita”.