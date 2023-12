escuchar

Majo Martino contó que le diagnosticaron cáncer de mama y recordó el mal momento que vivió al recibir la noticia, un año atrás. La periodista se emocionó al escuchar el relato de Wanda Nara, quien atravesó un cuadro complicado en su salud, y envió una advertencia a sus seguidoras: “Es importante actuar rápido”.

“Realmente, no tengo fuerza. Estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo”, señaló Wanda Nara en el programa de televisión italiano Ballando con le Stelle, donde aseguró que extraña en su familia al tener que residir en Roma durante las filmaciones.

“Le pone fuerza, pero llega un momento en el que te quebrás”, advirtió Carmen Barbieri en el ciclo Mañanísima (eltrece). Y añadió: “Está bien que, en algún momento, bajes los brazos y llores”. Majo Martino se emocionó con las palabras de Wanda: “Creo que tiene que ver, de un lado, de demostrarse ella misma, saber que está bien y sobreponerse a lo que está pasando. De decir: ‘Puedo’. Y debe tener miedo también”, apuntó.

En ese instante, la conductora recalcó: “Y, ¿cómo no? Miedos, inseguridades... Bueno, vos lo has vivido”. Así, Majo Martino contó que le diagnosticaron cáncer un año atrás. “Sí, por eso me emociona. Creo que estoy en un momento para contarlo. En diciembre, estaba tranquila en mi casa, hablando por teléfono con mi novio, y sin querer me paso la mano y me toco una mama. Sentí una bolita chiquita, dura”, describió.

A la panelista se le encendieron todas las alertas. “Dije: ‘¿Qué es esto?’. A las mujeres, a veces, nos salen nódulos o quistes. Pero llamé a mi ginecóloga y me fui a hacer una eco. Después, me hicieron una biopsia”, detalló.

Martino señaló que, en aquel momento, se encontraba a punto de arrancar la temporada de verano en Carlos Paz. “Era un momento tan lindo. Justo antes de viajar a Córdoba, decidí hacerme todos los estudios para quedarme tranquila. Es importante actuar rápido”, advirtió.

La periodista señaló que, el mismo 31 de diciembre de 2022, le llegó un mail con el diagnóstico de cáncer de mama. “No sabés el miedo que tenía. Dije: ‘¿Qué hago ahora?’. Todo fue muy rápido. Hablé con mi ginecóloga y el cirujano. Me operaban el 17 de enero”, relató.

Majo Martino contó que superó la enfermedad

Martino señaló que, tras recibir la noticia, prefirió mantenerla en privado. “No quería contar nada, porque no sabía cómo iba a procesar el tema. Estaba muy triste y muy, pero muy angustiada. Quería toda la energía en mí”, apuntó.

Y detalló cómo vivió el proceso del tratamiento: “Viajé a Buenos Aires un día antes de operarme y, diez días después, volví a Córdoba y seguí con la obra de teatro. Ese verano fue como una película de terror”, aseveró. Y continuó: “En marzo, arranqué el tratamiento de quimioterapia y rayos, que es preventivo y por vena”.

Majo Martino contó que superó el cáncer Instagram: majomartino

“¡Qué bueno! Venciste al cáncer”, destacó Carmen Barbieri, visiblemente emocionada. Y la periodista aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje. “Si lo agarrás a tiempo, tenés muchas chances de que todo salga bien. Es muy importante tocarse, palparse”, advirtió.