Hace más de una década que Luisana Lopilato se mudó a Canadá junto a su marido, Michael Bublé. En la localidad de Burnaby, viven en una propiedad de más de 9 mil metros cuadrados, con 7 habitaciones y 15 baños, junto a sus cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo. En las últimas horas, la actriz argentina compartió con sus seguidores una noticia que la llenó de felicidad.

En 2013 nació el primer hijo de del matrimonio, Noah, quien recientemente cumplió 10 años. Tres años después ampliaron la familia con Elías y luego con Vida (2018 ) y Cielo (2022). La actriz argentina formó su nueva vida en Canadá, país natal de su marido.

Luisana Lopilato y Michael Bublé residen juntos en Canadá Instagram: @michaelbuble

Aunque se instaló en Burnaby, Lopilato admitió extrañar frecuentemente la Argentina y, por esto, cada vez que tiene un hueco en su agenda hace una visita. En las últimas semanas, disfrutó de unas vacaciones en Mendoza luego de protagonizar en los escenarios porteños la obra teatral Casados con hijos.

Instalada en Canadá, la ex Rebelde Way publicó en su cuenta de Instagram una reciente noticia que esperó durante mucho tiempo y mostró la inmensa felicidad que sintió. “Quiero compartirles una de las mayores alegrías de mi vida ¡y es que hoy me convertí en ciudadana canadiense!”, expresó junto a una serie de imágenes en las que apareció sonriente junto a la bandera del país.

La actriz compartió su felicidad con sus seguidores Instagram: luisanalopilato

“Ahora, soy argentina y canadiense. ¡Mejor imposible!”, señaló. Luego, detalló cuáles fueron sus sensaciones ante el proceso. “Pensar que pasaron casi 16 años... Aquí, nacieron mi esposo y mis cuatro hijos... Por eso, ser canadiense es un privilegio enorme, del cual estoy inmensamente agradecida a Dios y a la vida”.

Luisana Lopilato celebró su noticia Instagram: luisanalopilato

El romántico mensaje que le dedicó Michael Bublé a Luisana Lopilato tras recibir la ciudadanía canadiense

Luisana Lopilato también dedicó un sentido mensaje al músico y a los pequeños. “Gracias Michael Bublé, y a mis hijos, por bancarme con cada examen que hice. También gracias a mi familia, que me acompañó siempre desde la Argentina”, apuntó. Además, mencionó a una amiga “del alma” que la ayudó con todo el proceso.

Para finalizar, cerró: “Gracias, Canadá, por hacerme parte de esta maravillosa y gran nación”.

El romántico mensaje de Michael Bublé en el posteo de Luisana Instagram: luisanalopilato

En la publicación que compartió con sus más de seis millones de seguidores, el cantante canadiense le dedicó un romántico mensaje para compartir la emoción de su pareja. “¡Estoy tan orgulloso de ti! Te amo, Luisana”, escribió.

En septiembre, la pareja disfrutó de unas relajantes vacaciones en Mendoza, donde la actriz participó de la película Mensaje en una botella, que se estrenará en Prime Video y en la que también estarán Benjamín Vicuña y Benjamín Amadeo. El film fue dirigido por Gabriel Nesci.