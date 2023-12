escuchar

Natalia Graciano y Matías Martin pusieron fin a su relación después de 20 años juntos. Así lo confirmó el periodista este lunes en LAM (América). Si bien no dio detalles del motivo, la repercusión de su ruptura caló fuerte en las redes sociales, lugar que sirvió de refugio para la empresaria que, horas antes de darse a conocer la noticia, publicó una significativa imagen con un llamativo texto.

Tras varios años juntos y dos hijos en común -Mía y Alejo-, el matrimonio decidió cerrar una etapa importante en sus vidas.

El último posteo de Natalia Graciano en sus redes (Fuente: Instagram/@natigraciano)

Acerca de la fotografía de su ojo que posteó este lunes, en medio de la noticia de su ruptura, que aparentemente sucedió hace ya un mes, Graciano incluyó un texto en el que hizo un balance propio y de las personas que colaboraron con ella, en especial a lo largo de este 2023. Lo cierto es que sus palabras causaron controversia y levantaron suspicacias entre sus más de 53 mil seguidores.

Ella se refirió a una cirugía ocular, la cual se sometió días atrás. Y escribió: “Cierro el año con una operación muy significativa. Lo quería compartir porque pasan los días y no me dejo de sorprender. El cambio es muy grande. Me devolvió la capacidad de VER con nitidez. De mirar pudiendo hacer foco”.

“Cómo ves, cómo te ves, cómo ves lo que te rodea. ¡La vida en HD!”, señaló la exmodelo y luego le agradeció al equipo de profesionales médicos que la acompañó en todo el proceso. Sin embargo, en ningún momento mencionó al conductor del programa radial Todo Pasa (Urbana Play), a pesar de que él le dejó un Me Gusta como indicio de apoyo.

Hace tres semanas, la empresaria ya sembró la duda entre sus seguidores, cuando se mostró junto a sus familiares, pero en ningún momento se lo vio al periodista. “Cuánta suerte tenemos de tenernos. Lo más importante siempre, la familia.”, dijo. De igual manera, la reacción que plasmó en su último posteo dejó en claro que aún existiría un buen trato entre ambos.

Así se confirmó la separación de Matías Martin y Natalia Graciano

Al inicio de esta semana, Ángel de Brito señaló en LAM que el periodista y la exmodelo se separaron. Luego del famoso “incógnito” del día, reveló que se trataba de ellos, quienes aparentemente hace un mes decidieron poner fin al vínculo amoroso. Sin embargo, no se mencionó en qué términos ni cuál fue el motivo particular por el que avanzaron en este sentido.

Antes de dar nombres, el conductor del programa recibió un mensaje en vivo de Matías Martin por lo que reveló la identidad de las personas en cuestión. Acto seguido, leyó el breve chat con el periodista deportivo. “Es verdad, estamos separados”, confirmó y agregó: “Los detalles prefiero que queden en la intimidad. Gracias por consultar, siempre es mejor chequear”.

En cuanto a los motivos de la ruptura, según comentó Yanina Latorre, la misma no estaría relacionada con terceros en discordia. “Hay un desgaste muy profundo y mucha diferencia ideológica. Eso los llevó a un desgaste y por ahí a discusiones”, especuló la angelita.