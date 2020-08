El nuevo teatro: cinco espectáculos de humor para ver por streaming

El live streaming es la nueva modalidad para ver teatro en casa. Descubrí los mejores shows con Club LA NACION.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2020 • 00:05

Primero fueron los servicios de cine online, pay per view y hasta plataformas para ver obras de teatro on demandquienes se instalaron en los hogares para suplir la falta de propuestas de entretenimiento puertas afuera. Pasados varios meses, el teatro porteño decidió reinventarse y no perder más tiempo. Ahora son muchas las ofertas de espectáculos para disfrutar por live streaming. Es decir, uno accede de forma online al espectáculo para verlo en vivo, en el preciso instante en el que los actores están transmitiendo del otro lado de la pantalla. Así, se emula una función de teatro con un horario de inicio y una sala llena de espectadores. Aquí, algunas propuestas de Club LA NACION para ponerle humor a la cuarentena desde casa.

Mientras tanto

Entre copas y canciones, Roberto Peloni recorrerá los mejores personajes de su carrera

Cuándo: jueves 13 de agosto a las 20.00

jueves 13 de agosto a las 20.00 Beneficio: 30% en el acceso al streaming

Pequeño concert para un pianista y un Peloni, reza esta obra en la que Roberto Peloni se sube al escenario del Picadero junto con el pianista Pablo Citarella y bajo la dirección de Emiliano Dionisi. Una función que transcurrirá entre copas y canciones, en la que el indiscutido referente del género musical recorrerá algunos de los personajes de su carrera. Se trata de un encuentro íntimo, audaz y ecléctico, con el talento evidente de quien lo protagoniza y la infaltable cuota de humor y desparpajo.

El amor en los tiempos del colesterol

Las cartas de todo tipo de mujeres reciben respuesta de la mano de Gabriela Acher y su unipersonal basado en el best seller homónimo

Cuándo: domingo 9 de agosto a las 21.00

domingo 9 de agosto a las 21.00 Beneficio: 30% en el acceso al streaming

En esta obra, basada en su best seller homónimo y completamente adaptada para los tiempos que corren, Gabriela Acher conduce un programa de televisión que funciona como consultorio sentimental: por él pasan las historias de insatisfacción amorosa y sexual de diversas mujeres, matizadas por los relatos de la propia conductora. Las cartas de casadas aburridas, las separadas escépticas y las solteras deprimidas desfilan por este unipersonal para encontrarse con las respuestas disparatadas de la autora.

Clandestino

Ni la cuarentena frena a Martín Bossi de hacer reír. Esta vez, a todo el mundo al mismo tiempo gracias a su presentación por live streaming.

Cuándo: viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto a las 22.00

viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto a las 22.00 Beneficio: 30% en el acceso al streaming

Llegó la hora de reír a la par del gran showman Martín Bossi. El estreno mundial de su nuevo espectáculo se emitirá a las 22.00 (Arg.) en tres únicas funciones y se podrá disfrutar desde cualquier parte del globo. Esta vez, el escenario es un espacio subterráneo, especialmente acondicionado para la ocasión. Durante este show íntimo, las preocupaciones mundanas desaparecen para dar lugar a los desopilantes monólogos, personajes y canciones del maestro de la música y el humor. El bonus track: un invitado especial.

Romeo y Julieta de bolsillo

Esta versión de "Romeo y Julieta" plena de humor cosechó docenas de premios y ahora se adapta a los tiempos que corren con el live streaming

Cuándo: sábado 15 de agosto a las 16.00

sábado 15 de agosto a las 16.00 Beneficio: 30% en el acceso al streaming

Emiliano Dionisi y Marina Caracciolo son Romeo y Julieta, pero "de bolsillo", por primera vez vía live streaming. Esta versión original y vertiginosa del clásico de Shakespeare lleva más de 400 funciones en siete países y una docena de premios nacionales e internacionales. Ahora, por primera vez, la producción de la Compañía Criolla se presenta por streaming desde el Teatro Picadero, para que los espectadores disfruten desde sus casas un Shakespeare distinto y con mucho humor.

Los catedráticos

Cuatro grandes del humor unen fuerzas para hacernos reír en este contexto complejo

Cuándo: sábado 8 de agosto a las 22.00

sábado 8 de agosto a las 22.00 Beneficio: 30% en el acceso al streaming

Coco Sily, Puma Goity, Roly Serrano y Daniel Aráoz se juntarán por primera vez (y de manera virtual) para dar vida a cuatro catedráticos que, esperando para dar una importante conferencia, se encuentran con una serie de situaciones desopilantes entre ellos y el entorno. Los cuatro actores de primera línea unen fuerzas para acercar el humor a nuestros hogares y deleitarnos con su talento en este nuevo formato, que promete mucha risa y transportarnos por un rato a una sala de teatro imaginaria.

Para ser parte de Club LA NACION y vivir más experiencias como éstas, asociate acá .