MasterChef Celebrity: en una noche llena de trampas, se sumó a la competencia la concursante más temida

En el programa del primer día del año, el segundo grupo de participantes de MasterChef Celebrity encaró un nuevo desafío para determinar quiénes se alzarían con los delantales grises y quiénes se aseguraban su paso a la noche de beneficios. Pero antes de comenzar a cocinar, se enteraron de una novedad que los dejó perplejos: ante la ausencia de Maxi López -que viajó a Europa a acompañar a su pareja, Daniela Christiansson, en el nacimiento de su segundo hijo, Lando-, era tiempo de dar a conocer a su reemplazo.

La elegida de la producción para reemplazarlo fue nada menos que Claudia Villafañe, ganadora de la primera edición del programa de Telefe, allá por 2021. La empresaria fue recibida con alegría por los participantes, aunque varios bromearon acerca de lo complicado que sería competir con alguien que ya se consagró campeona en el pasado.

Una de las participantes, La Reini, apareció con grandes lentes oscuros y con signos de haberse sometido a una intervención en su nariz. “Me hice unos retoques estéticos, pero no puedo decir cuáles, porque firmé una confidencialidad”, indicó la influencer.

Una vez superada la sorpresa, y con la organizadora de eventos en la estación de López, se dio a conocer cuál era el beneficio de Marixa Balli, ganadora de la medalla plateada durante la última ronda. La intérprete de “Cachaqueando” tendría el privilegio de dividir en duplas a sus compañeros y, claro, de elegir con quién cocinaría ella.

“Hoy vamos a elegir al ‘dibuje y adivine’”, anunció Betular, antes de que la bailarina comenzara a elegir. Por supuesto que como compañera escogió a Villafañe. Luego, ubicó a Agustín “Cachete” Sierra con Susana Roccasalvo, a La Reini con el Turco Husaín, y a Sofi Martínez con el Chino Leunis.

Pero todavía faltaba presentar a una invitada: Lizy Tagliani. Un cuarto integrante dentro del jurado era necesario porque cada uno debía “fiscalizar” a una de las duplas.

Lo que los participantes debían dibujar eran los pasos de la receta, mientras que su compañero debía “adivinar”. Cada dupla debía seguir una receta diferente, pero todas de cinco pasos. La presencia de Tagliani, Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis en cada equipo terminó generando una competencia entre ellos, y a pesar de que no podían hablar ni cocinar, terminaron desoyendo las reglas.

Una vez transcurrido el tiempo establecido, los primeros en pasar al frente fueron Balli y Villafañe, con sus sorrentinos relleno de zapallo, ricota y queso con salsa parisienne. “La pasta está rica, pero siento un exceso de nuez moscada. El relleno está bien; está compacto, pero no está seco”, consideró De Santis luego de probar.

Como si la competencia entre ellos continuara, Betular no estuvo de acuerdo: “A mí me parece bien esa cantidad de nuez moscada. Yo uso mucho. Está bien la salsa, no se les coaguló la crema y está bien la cantidad de relleno”, indicó el maestro pastelero. Y Betular cerró: “A mí me gusta mucho. Me gusta la transparencia de la pasta, que se vea el relleno, y también la salsa. Está bien la porción y la elección del plato. Pero me pone un poco nervioso esta tirita de jamón”.

Luego pasaron la Reini y Husaín, que prepararon suprema a la Maryland. “Está muy bien la milanesa, pero creo que la salsa de arriba pide choclo. Y la banana debería estar entera”, consideró Betular. “Indudablemente, la salsa de choclo va al costado en un recipiente y lleva un poco de azúcar. Pero, en términos generales, está rica. Hubieran puesto dos medias bananas, en todo caso”, sumó Martitegui. Donato, en tanto, indicó: “A mí lo que más me gustó fue el sabor de la banana”. Al final de la devolución, la dupla denunció a Sierra, por haberle pateado el trípode en el que debían dibujar durante la prueba.

Cuando llegó el turno de la dupla integrada por Sierra y Roccasalvo, Martitegui disparó, refiriéndose a Betular: “Voy a hacer una denuncia pública. El fiscalizador de ustedes hizo trampa, porque los ayudó de más y los ayudó a cocinar”. La prueba era contundente: el pastelero terminó cortándose un dedo mientras se encontraba en la isla junto a su equipo. Pero Betular explicó: “Se había caído la cuchilla y la agarré mal”.

El actor y la periodista presentaron canalones de espinaca y ricota, con salsa rosa. A pesar de su enojo, luego de probarlos, Martitegui aseguró: “Están muy bien los panqueques, el relleno, el gratinado y la salsa. Pero si el VAR dice que hicieron trampa, esto queda anulado”. Donato estuvo de acuerdo con su colega, pero Betular consideró que el gratinado podría haber estado mejor y aseguró que el tamaño era exagerado.

La conductora, Wanda Nara, entonces tomó la palabra y contó que habían encontrado “la imagen exacta en la que Cachete patea el atril del Turco y de la Reini”. Las imágenes, sin embargo, no lo mostraban pateando, aunque quizá sí aflojando un tornillo.

Para el final, quedaron Leunis y Martínez, con su lomo salteado peruano con arroz. Los participantes también se quejaron de Sierra y contaron que les robó una papa. “El lomo está cortado demasiado fino y se notan más los ajíes y la cebolla que la carne, pero el sabor está”, señaló De Santis. Betular estuvo de acuerdo y aseguró que el plato tenía exceso de cilantro.

Después de deliberar, los miembros del jurado felicitaron a todos por los resultados, y llamaron a Marixa y Claudia para decirles que pasaban al balcón. Roccasalvo y Sierra siguieron el mismo camino.

La Reini, Husaín, Martínez y Leunis, entonces, deberán enfrentar la próxima noche de última chance.