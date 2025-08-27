El emotivo video con el que Luisana Lopilato celebró los 12 años de su hijo Noah: “Un testimonio de amor”

Luisana Lopilato siempre mantiene a sus seguidores al tanto de su vida a través de las redes sociales, donde comparte desde sus proyectos profesionales, tanto en Argentina como en el exterior, hasta recetas, rutinas de entrenamiento y, sobre todo, instantes íntimos junto a la familia que formó con Michael Bublé. Este miércoles, la actriz sorprendió a sus fans con un posteo muy especial: un emotivo mensaje para celebrar el cumpleaños número 12 de su hijo mayor, Noah, lleno de cariño y recuerdos que reflejan la cercanía y el amor que comparte con sus pequeños.

La ex Erreway sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje para su hijo mayor. “Hoy nuestro Noah cumple 12 años”, comenzó y siguió: “Cada vez que llega tu cumpleaños sentimos que la vida nos regala otra oportunidad para dar gracias. Porque tu vida, hijo, es un testimonio de amor, de fe y de la grandeza de Dios”. A través de estas palabras, la actriz dejó en claro el profundo amor y orgullo que siente por su hijo.

Luisana compartió videos inéditos que emocionaron a sus seguidores (Captura: Instagram @luisanalopilato)

El mensaje reflejó la cercanía y admiración de la familia hacia Noah: “No hay palabras suficientes para explicar lo que significa mirarte crecer, escucharte reír, abrazarte fuerte y saber que estás acá, con nosotros”. Y agregó: “Tus hermanos te adoran y encuentran en vos un ejemplo de bondad y fortaleza. Y para nosotros, sos la confirmación de que el amor verdadero existe, y que Dios nunca nos suelta de la mano”.

Un recorrido de imágenes: desde los primeros meses de Noah hasta la actualidad (Captura: Instagram @luisanalopilato)

Finalmente, Luisana cerró su publicación con un mensaje lleno de amor incondicional: “Noah, te amamos con todo lo que somos. Y vamos a estar siempre, en cada paso que des, celebrando tu vida”. Con estas palabras, dejó plasmado no solo el orgullo de ser madre, sino también la promesa de acompañar a su hijo en cada etapa de su vida y celebrar sus logros y momentos especiales junto a él.

La publicación no pasó desapercibida y causó furor en las redes (Captura: Instagram @luisanalopilato)

Además de sus emotivas palabras, Luisana acompañó el posteo con una serie de fotos y videos que recorren distintas etapas de la vida de Noah, desde sus primeros meses como bebé hasta la actualidad, que destacaron también el notable parecido con su padre, Michael Bublé. Estas imágenes no solo reflejan el crecimiento del niño, sino también la cercanía y el vínculo especial que comparte con su familia.

Luisana Lopilato y Michael Bublé junto a sus cuatro hijos (Captura: Instagram @luisanalopilato)

Un detalle que llamó especialmente la atención fueron los videos inéditos que mostró del momento en que les contó a sus seres queridos que estaba embarazada. En uno de los clips, dejó unas medias en las manos de sus padres, quienes, al comprender la noticia, no pudieron contener las lágrimas. Lo mismo sucedió con los papás del cantante y con amigas de la actriz.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar a la sección de comentarios, donde cientos de seguidores y personas cercanas le dejaron mensajes llenos de cariño y apoyo para acompañar a la familia en este día tan especial.

Las reacciones de los usuarios a la emotiva publicación (Captura: Instagram @luisanalopilato)

“¡Emocionada desde el minuto uno! ¡Que los cumplas muy feliz Noah!“; ”¡Qué grande y hermoso está Noah! ¡Bendiciones y felicidades”; “Dios MÍO lo que es este video! ¡Me hiciste llorar! ¡Feliz cumple Nohita lindo! ¡Te queremos mucho muchísimo!” y “Felices 12 años para tu primer príncipe y héroe a la vez. Que sea inmensamente feliz todos los días de su vida”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.