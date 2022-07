La emoción de Michel Bublé al escuchar a su hijo Noah tocando el piano: “¡Más talento en sus deditos que yo en todo mi cuerpo!”

Emocionado, Michael Bublé canta, en el living de su casa, “I’ll Never Not Love You”, uno de sus últimos temas. No lo acompaña una orquesta ni su banda. Detrás de él, muy concentrado, se ve a un pequeño pianista.

“ Noah me sorprendió cuando volví de mi gira. Trabajó muy duro para aprender esta canción. ¡Estoy tan orgulloso de mi chico! ”, se lee en el mensaje sobreimpreso. Y junto al video, que compartió en su cuenta de Instagram, también escribió: “¡Más talento en sus deditos que yo en todo mi cuerpo!”.

Noah tiene 9 años y es el hijo mayor de Bublé y la actriz argentina Luisana Lopilato, y si bien hasta el momento no había mostrado seriamente su talento para la música, ya desde muy chiquito parecía sentir pasión por el piano.

En 2020, en el pico de la pandemia, fue su mamá quien mostró orgullosa en sus redes un video en el que podían verse las manos del niño sobre el teclado y escucharse una de las primeras canciones que está aprendiendo a tocar. “ Vos me enseñaste a ser mamá, a amar más de lo que creí que podía y a nunca darme por vencida. Te voy a acompañar en todo lo que te gusta hacer y voy a ser la primera en la fila, siempre ”, escribió Lopilato junto al video, en donde puede verse a Noah en plena faena.

En aquellas imágenes, no se podía ver el rostro del pequeño músico, quizá por decisión de sus padres. Es que, luego de que trascendiera la noticia de que Noah tuvo que enfrentar un tratamiento para curarse de un cáncer de hígado, la pareja disminuyó notablemente las imágenes del niño que compartía en las redes sociales.

Y si bien en los últimos tiempos han vuelto de a poco a mostrar a su familia, que también está integrada por Elías y Vida, lo hacen con mucho cuidado. Sin embargo, el videoclip de la canción, que fue estrenado a comienzo de este año, está protagonizado por Bublé y Lopilato, pero en el final hacen una “participación especial” los tres más chicos de la familia.

En 2021, el día en el que Noah cumplió 8 años, su padre también le dedicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. Junto a una serie de imágenes en las que el cantante sostiene a su primer hijo en una bañera siendo un bebé o en las que lo abraza en un retrato reciente, el artista escribió: “ ¡Hoy mi héroe cumple 8 años! Nunca he conocido a nadie tan valiente... Nunca he conocido a nadie tan amable o de buen corazón... Y nunca podré realmente expresar lo orgulloso que estoy ”, apuntó emocionado.

Antes de desearle un feliz cumpleaños, Bublé expuso aún más sus sentimientos. “No puedo poner en palabras lo profundo que es el amor que tenemos mamá y yo por vos. Has bendecido nuestras vidas en todos los sentidos y esperamos también que Dios te bendiga en tu día”, agregó en una publicación en Instagram que recibió miles de comentarios.

Cuando en 2016 se confirmó la noticia de la enfermedad de Noah, sus padres se abocaron por completo a su cuidado y recuperación. La familia se mudó entonces a Los Ángeles para acompañarlo durante el tratamiento de quimioterapia en una clínica de esa ciudad.

Tras conocer el duro diagnóstico, el cantante había sido el encargado de informar y de despejar dudas sobre el mal que enfrentaba el pequeño. “Estamos devastados por el reciente diagnóstico de cáncer de nuestro hijo mayor Noah, quien se encuentra actualmente en tratamiento en los Estados Unidos. Siempre hemos hablado mucho sobre la importancia de la familia y el amor que tenemos por nuestros hijos. Luisana y yo vamos a dedicarle todo nuestro tiempo y atención a ayudar a Noah a ponerse mejor, suspendiendo nuestras actividades profesionales por ahora. Durante este difícil momento, les pedimos que oren por él y que por favor respeten nuestra privacidad. Tenemos un camino largo por delante y esperamos que con el apoyo de nuestra familia, amigos, fans alrededor del mundo y nuestra fe en dios, podamos ganar esta batalla”, rezaba el comunicado que difundía la familia para evitar especulaciones y compartir el duro momento que atravesaba.

Las redes sociales se convirtieron a partir de entonces en un semillero de mensajes de apoyo y de oraciones. A los pocos meses, los papás de Noah explicaban que el pequeño había respondido bien al tratamiento.

En pocas semanas, la familia volverá a agrandarse. La actriz, que cursa el último trimestre de su cuarto embarazo, reveló que tiene pensado dar a luz en Vancouver, la ciudad en la que vive junto a su familia, pero confirmó que en enero viajará a la Argentina para formar parte del esperado y accidentado estreno de la versión teatral de Casados con hijos, donde volverá a compartir elenco con Florencia Peña, Guillermo Francella, Marcelo De Bellis y su hermano Darío Lopilato.