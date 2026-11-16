El oscuro thriller sobre un abogado que está en el ranking de Netflix Argentina y que no te dejará levantar del sillón

Netflix Argentina tiene una propuesta atrapante para sus suscriptores desde el 9 de noviembre que no te dejará levantarte del sillón. Se trata del thriller: Un buen abogado. Este largometraje dura dos horas y está protagonizado por Laurent Lafitte.

Un bon avocat, según su título en francés, fue presentado en el reciente Festival de Venecia, lugar donde recibió una ovación. Ahora solo se encuentra disponible en la plataforma de la N roja. Fue dirigido por Tristan Séguéla (Mercato y Un buen doctor).

Un buen abogado, tráiler

De qué trata Un buen abogado

La historia sigue de cerca a Léonard Landry (Laurent Lafitte), un prestigioso abogado francés que goza de dinero, influencia y reconocimiento profesional. Sin embargo, su adicción a la cocaína lo sumerge en un estado de alerta permanente y comienza a desmoronar tanto su carrera como su vida personal.

Dos causas vinculadas al narcotráfico, que maneja mediante toda clase de maniobras poco éticas y recursos alejados de las prácticas profesionales, terminan por desequilibrarlo. Además, soporta la presión de tener que mantener la compostura frente a otras dos audiencias judiciales decisivas para su futuro.

Landry estará acompañado de Noé, un pasante que impedirá que recaiga en las adicciones (Fuente: Netflix)

El punto de inflexión llega cuando se desmaya en pleno juicio, mientras ejerce la defensa de uno de sus clientes. La caída lo deja inconsciente frente al tribunal y expone una bolsa con droga que llevaba consigo. Esto tiene consecuencias inmediatas: la Justicia le prohíbe continuar con sus responsabilidades profesionales y lo obliga a ingresar en una clínica de rehabilitación.

Durante la internación, Landry comienza a diseñar su propia estrategia de defensa, aunque sabe que no será suficiente con elaborar argumentos. Para recuperar su libertad y conservar la posibilidad de ejercer la abogacía, deberá reunir pruebas que le permitan demostrar ante el tribunal que está en condiciones de retomar su actividad.

Una vez fuera de la clínica, deposita sus esperanzas en Iris Saint-Didier (Mélanie Laurent), su colega y expareja, a quien recurre para que lo ayude a atravesar el proceso judicial y evitar la pérdida de su matrícula. Pero ella se niega hasta que la situación se revierte tras un controvertido caso ocurrido en África, en el que Landry asume la representación de una empresa multinacional francesa involucrada en una masacre.

La particularidad de esto es que su ex trabaja como representante legal de esa misma compañía, la condición perfecta para que el abogado negocie su defensa.

El abogado representará a una compañía francesa acusada de masacrar personas en África para recibir el apoyo de su expareja (Fuente: Netflix)

Mientras busca una salida que le permita exonerar a la empresa y conseguir el respaldo de su antigua pareja, Landry encuentra apoyo en Noé (Anthony Bajon), un pasante que no solo lo asiste en sus tareas, sino que también se convierte en una figura clave para evitar que recaiga en el consumo de drogas.

La película transita entre el drama judicial y el thriller socioeconómico para retratar hasta dónde puede llegar una persona acostumbrada al poder cuando siente que está a punto de perderlo todo. En ese recorrido, la moral queda relegada frente a la necesidad de salvarse.

El director construye así el retrato de un hombre exitoso cuya vida se desmorona de un momento a otro. A través de distintos escenarios, expone sus contradicciones, sus temores y sus estrategias para sobrevivir a una situación límite, en la que la presión, la incertidumbre y la ambición terminan por ponerlo frente a sus miserias.