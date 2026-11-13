Qué veo en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 14 y 15 de noviembre

Luego de una semana con varios feriados y distintos eventos por la visita del papa León XIV, algunos optan por quedarse en casa este fin de semana. Disfrutar de una película o una serie se encuentra entre los planes más elegidos para disfrutar de este fin de semana. A raíz de esto, te traemos el ranking de las mejores producciones de Netflix para que veas este sábado 14 y domingo 15 de noviembre solo, en pareja, con amigos o en familia.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. La ley de Alicia (2026)

Drama. Después de que su marido, un ministro y juez del Tribunal Supremo, sea encarcelado por corrupción, Alicia se ve obligada a retomar su carrera como abogada para mantener a sus hijos y pagar las facturas mientras su mundo se desmorona. Duración: 20 episodios. Ver La ley de Alicia.

La ley de Alicia, tráiler

2. Anestesia (2026)

Drama. Tras una arriesgada y fallida cirugía, un talentoso médico deja una prestigiosa clínica y se va a trabajar a un hospital local para poner su vida en orden. Duración: ocho episodios. Ver Anestesia.

Anestesia, tráiler

3. La emperatriz 3 (2026)

Drama/Romance. La historia retoma después de la guerra de Cerdeña. Francisco José lidia con la culpa y el desgaste político mientras que el matrimonio con Sisi atraviesa su peor crisis tras descubrirse una infidelidad. Sisi abandona Viena y, en su viaje, conoce al conde Gyula Andrássy (líder de la revolución húngara) planteando el dilema de si una emperatriz puede marcharse de verdad. Duración: seis episodios. Ver La emperatriz 3.

La emperatriz 3, tráiler

4. El cuerpo (2026)

Terror/Suspenso. La noche de Halloween, un grupo de baile femenino lidia con remordimientos, deseos impuros y visiones fantasmales cuando una novatada sale endemoniadamente mal. Duración: ocho episodios. Ver El cuerpo.

El cuerpo, tráiler

5. Desaparecida: Natalee Holloway (2026)

Documental/True crime. En 2005, Natalee Holloway desapareció en Aruba. La serie narra la búsqueda de su madre durante años, que la llevó cara a cara con el presunto asesino. Duración: tres episodios. Ver Desaparecida: Natalee Holloway.

Desaparecida: Natalee Holloway, tráiler

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. La caída del vuelo 811: la sobreviviente (2022)

Aventura/Suspenso. El 24 de agosto de 1981, en la Unión Soviética, el avión en que Larisa regresaba de su luna de miel sufre un accidente. Todos mueren excepto ella, quien, sola, en mitad de la taiga siberiana, busca una manera de sobrevivir. Duración: 1 h 48 min. Ver La caída del vuelo 811: la sobreviviente.

La Caída Del Vuelo 811: la sobreviviente, tráiler

2. No nos rendimos (2026)

Acción. Un exsoldado y sus nietos luchan contra despiadados criminales en un pueblo aislado. Si quieren sobrevivir, también deben enfrentarse a sus miedos y a los remordimientos. Duración: 2 h 19 min. Ver No nos rendimos.

No nos rendimos, tráiler

3. Ne Zha 2 (2026)

Animación/Aventuras. Ne Zha, un niño demonio criado por humanos, forma una incómoda alianza con el príncipe Loong, Ao Bing, en una batalla épica para proteger a sus clanes. Después, sus cuerpos se tambalean al borde de la destrucción. Ne Zha debe embarcarse en una peligrosa búsqueda para obtener un elixir que restaure el cuerpo de Ao Bing. Durante este viaje para matar demonios, Ne Zha descubre una conspiración que desencadenará una guerra devastadora entre el bien y el mal, y deberá desafiar a fuerzas traicioneras para proteger lo que más aprecia. Duración: 2 h 1 min. Ver Ne Zha 2.

Ne Zha 2, tráiler

4. Un buen abogado (2026)

Drama. El abogado penalista Léonard Landry sufre una sobredosis en el juzgado. Tras pasar por rehabilitación, dispone de una semana para preparar su propio juicio con la ayuda de una obstinada becaria. Comienza así una frenética carrera de maniobras legales, tentaciones y giros inesperados. Duración: 2 h 1 min. Ver Un buen abogado.

Un buen abogado, tráiler

5. Scream 7 (2026)

Terror/Misterio. Sídney Prescott construyó una vida tranquila con su familia, pero su peor temor se hace realidad cuando su hija se convierte en el próximo objetivo del asesino. Duración: 1 h 54 min. Ver Scream 7.