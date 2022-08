El papá de Tini Stoessel le puso Me Gusta a un mensaje en contra de Camila Homs y generó polémica

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, dio una entrevista radial hace algunas semanas en donde aseguró que la participación de Rodrigo de Paul corría peligro por su conflicto legal con su expareja Camila Homs, ya que un reglamento de FIFA prohibía a los padres deudores de cuota alimentaria o en juicio. Finalmente, se comprobó que tal restricción no existe y el mismo futbolista salió a aclararlo en una entrevista: “Se dicen muchas cosas sin sustento, pero entiendo que pueda vender el morbo”, aseguró.

Si bien Rodrigo De Paul precisó en la entrevista que tenía buen trato con su expareja, esta semana se le sumaron más voces. Primero, la del padre de Camila Homs, Horacio, quien declaró en Intrusos (América TV): “Rodrigo tiene que dejarse de joder y pensar en el Mundial. Tiene que bajar su exposición”.

Además, se refirió al aspecto judicial: “Ni a mí ni a Camila se nos pasaría por la cabeza hacer una demanda o una denuncia penal para dejarlo afuera de ese certamen que es tan importante para él. Va a jugar el Mundial y la va a romper, como lo viene haciendo hasta ahora”.

Alejandro Stoessel, padre de Tini, le dio like a un polémico mensaje dirigido a Camila Homs, expareja de Rodrigo de Paul. Twitter

No obstante, el segundo en sumarse a esta ida y vuelta entre ambas partes fue Alejandro Stoessel, padre de Tini, que hasta el momento parecía al margen de toda esta situación: ahora le dio un like en Twitter a un polémico mensaje dirigido a Camila Homs.

La usuaria de Twitter, Isabel Rivero, escribió los comentarios de una publicación en el que se hacía mención al conflicto de De Paul y Homs: “La verdad apoyamos a Rodrigo De Paul, la ex es una conflictiva. No puede creer que la dejara, ahora se da cuenta de que no es el ombligo del mundo”.

El polémico mensaje contra Camila Homs, al cual Alejandro Stoessel le dio like en Twitter Twitter

Además, la mujer involucró a Alejandro Stoessel: “Espero que el padre de Tini le ponga una denuncia penal por calumnias e injurias a ver cómo le va”. A este mensaje, el primogénito de la cantante pop le dio Me Gusta, pero a los pocos minutos lo borró.

Rodrigo De Paul sorprendió al dar detalles de la videollamada que compartieron Tini Stoessel y Camila Homs

En la entrevista a América Noticia Mediodía (América), Rodrigo De Paul sorprendió a todos cuando ejemplificó la buena relación que mantiene con Camila con un episodio puntual en el que se encontraba su actual pareja: “El otro día yo hice videollamada porque llegó Tini a Madrid, hablamos con mi hija, que la vio y estaba Cami. Fran desfilaba, Cami la enfocaba y nosotros de acá la aplaudíamos. Es todo súper normal y súper claro”.

Con la premisa de demostrar que el conflicto judicial que tiene con su ex no es tal, remarcó que su rol como padres es primordial para sus hijos. “Cada vez que yo fui al país, los chicos los tengo a disposición. Ahora se quedan quince días conmigo porque Camila se va de vacaciones con su pareja. Siempre lo más importante son ellos. Nuestra relación es buena”, detalló.

En otra parte de la nota, el deportista se encargó de desmentir versiones que circularon sobre que el inicio de su relación con Tini se habría dado cuando aún estaba en pareja con Homs. “Lo importante es aclarar que yo la conocí cuando me separé y con el tiempo nos empezamos a enamorar”, indicó tajante.