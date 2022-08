La inesperada revelación del padre de Camila Homs sobre la versión que vinculó a Rodrigo De Paul y la China Suárez: “Hablé con él”

Los rumores sobre la posibilidad de que Rodrigo De Paul quedara afuera del Mundial de Qatar 2022, en noviembre próximo, por una demanda de su expareja, Camila Homs, pusieron el foco de la atención mediática en el divorcio de la pareja. Pero la semana pasada, el futbolista de la selección argentina negó la prohibición de asistencia y habló sobre su ex en una entrevista televisiva. Las declaraciones sorprendieron a Horacio Homs, el padre de la modelo, quien atendió el llamado de Flor de la V al aire de Intrusos (América TV) y se animó a responder todo sobre la actual relación entre su hija y el centrocampista del Atlético Madrid.

“Me sorprendió, pero hay que comprenderlo a él también. Es un chico que está solo en Europa y tuvo muchas situaciones emocionales juntas. Hay que ponerse en su lugar. Pero sí, me sorprendió y no lo entendí”, aseguró Horacio.

Horacio Homs habló sobre la relación de su hija Camila con Rodrigo De Paul.

El padre de Camila se refirió a las declaraciones que hizo el futbolista de la selección argentina la semana pasada. “Estuve muchos años con Cami. A veces la convivencia, muchas cosas, se termina. Y no por eso tiene que existir algo malo. Cuando dicen que Tini [Stoessel] apareció cuando yo no estaba separado, eso no me gusta. Que digan que yo no pago la cuota de mis hijos, jamás haría eso ni por ellos ni por Camila. Ella fue quien me acompañó durante muchos años y sé que es una gran madre”, señaló De Paul.

Sobre su posible ausencia en el próximo Mundial, el futbolista apuntó: “Esto es una separación y hay una demanda, nada más. Si no, nadie podría jugar la Copa del Mundo. No tiene ningún sustento lo que se dice y es totalmente incorrecto”.

Las declaraciones de De Paul tomaron por sorpresa a Horacio, que aseveró que no esperaba que el futbolista debiera seguir exponiéndose a los medios de comunicación. “Rodrigo tiene que dejarse de joder y se tiene que enfocar en el Mundial. Debe bajar un poco su exposición, lo digo como padre”, advirtió.

La separación y el supuesto affaire con la China Suárez

El padre de la modelo reveló que el futbolista tomó la decisión de separarse. “Camila siempre estuvo enamorada de él y no creo que ella tomara la decisión. Fue un golpe terrible para ella, la separación con un hijo chiquito”, explicó.

En cuanto al comienzo de la relación entre De Paul y Tini y los rumores de una presunta infidelidad hacia Homs con la China Suárez, Horacio dijo: “Hablé con él y me juró que era mentira, se lo creí y se lo creo que no pasó nada”. Y agregó: “No sé de fechas y nunca le pregunté a Camila, porque realmente no me gusta meterme en cosas que le hacen mal. Pero ella está bien con esta nueva persona”.

Horacio Homs habló sobre los rumores de infidelidad de Rodrigo De Paul con la China Suárez. Instagram

Con respecto a los rumores sobre la asistencia del futbolista al Mundial, Horacio apuntó: “A ninguno de nosotros dos se le pasaría por la cabeza hacer una denuncia penal para dejarlo afuera de ese certamen que es tan importante para Rodrigo”. Seguido, para dejar en claro que la relación con el padre de sus nietos sigue intacta, auguró: “No solo va a jugar el Mundial, la va a romper como la rompió hasta ahora”.

En este sentido, Horacio confió que este domingo había estado hablando con De Paul de “cosas muy puntuales” y reconoció que estuvo un tiempo distanciado de su exyerno. “Se cortó la relación por un problemita que tuvimos y estaba enojado con él, pero ya pasó. Rodrigo será como un hijo siempre”, afirmó.