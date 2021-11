El papá de Yanina Screpante defendió a su hija y arremetió contra el Pocho Lavezzi

Luego de una fuerte contienda legal, la Justicia ordenó el desalojo de Yanina Screpante del departamento que copartió con Ezequiel ‘El Pocho’ Lavezzi en Vicente López. Tras conocerse la noticia, hubo mucho revuelo y el padre de la modelo salió al frente a defenderla.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, el padre de Screpante le aclaró que no quería salir al aire, pero sí que se conociera su opinión. “La verdad es que Eduardo fue tajante. Hasta ahora, no había hablado con nadie y está indignado con lo que está ocurriendo en el conflicto de su hija con El Pocho Lavezzi”, relató el periodista, al dar su percepción de la charla.

Juan Etchegoyen entrevistó a Eduardo Screpante en Mitre Live (Radio Mitre)

Asimismo, Eduardo también se refirió acerca de la división de bienes de su hija y Lavezzi, y la consideró inaceptable. De acuerdo con Etchegoyen, el padre de la modelo le envió una frase que habló por sí sola. “Me parece una injusticia lo que hacen con mi hija”, expresó haciendo clara referencia al rol de la Justicia y el accionar de quien fue su yerno por ocho años.

Eduardo Screpante y Yanina (Crédito: Instagram/@Yanaisok)

Por su parte, la propia Yanina dio su opinión acerca de la decisión de la Justicia en Los ángeles de la mañana (eltrece). Allí remarcó que si bien el futbolista era una estrella en el Napoli, no lo conocían en la Argentina y que ella fue quien se encargó de hacerlo famoso. “Yo armé la imagen ‘Lavezzi’”, contó en el programa.

Yanina Screpante y Ezequiel 'El Pocho' Lavezzi estuvieron en pareja durante ocho años (Crédito: Twitter)

En ese sentido, Yanina recordó que ella fue quien lo presentó en fiestas de alto nivel a las que tenía acceso desde hacía años y que, además, fue una especie de relacionista pública al conseguirle sesiones de fotos y entrevistas para las principales revistas argentinas.

Por último, la modelo manifestó con mucho pesar que una vez que se separaron, habló con su expareja para pedirle que tratara de “dejarle mínimamente algo”. Sobre eso, se explayó: “Yo dejé mi carrera que estaba en ascenso como modelo y mis estudios de Diseño de Interiores y él me dijo que no me iba a faltar nada. Aposté al amor, a la familia, a un proyecto que no se dio”.

Yania Screpante y Ezequiel el Pocho Lavezzi fueron pareja durante varios años MARIA TERESA DEJESUS ALVAREZ

Tras la decisión judicial acerca del departamento de Vicente López, como la expareja no se casó, no hubo división de bienes y las propiedades continúan en manos del exfutbolista. Aún se mantiene en disputa la recompensación económica de 15 millones de dólares que pidió Yanina por contribuir a la carrera futbolística de Lavezzi.