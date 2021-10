Lío Pecoraro contó una versión desconocida sobre la ruptura de Pocho Lavezzi y Yanina Screpante

Aunque están separados desde hace varios años y ambos rehicieron sus vidas con nuevas parejas, hasta el momento se desconocían las causas verdaderas de la ruptura entre Ezequiel “Pocho” Lavezzi y Yanina Screpante. En su momento, la modelo explicó los motivos de la separación y aseguró que se debía a la cantidad de años que habían vivido juntos.

Sin embargo, el periodista de espectáculos Lío Pecoraro reveló el principal motivo de la separación entre el jugador y la modelo. “El señor ‘Pocho’ Lavezzi, después de haberle metido los cuernos hasta el cansancio a Yanina Screpante la abandonó acusándola que ella salía con el representante de él. Ese es el verdadero motivo de esta separación”, afirmó Pecoraro en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV).

La pareja vivía en el exterior por el trabajo del futbolista y, después de la separación, la modelo tuvo que volver al país con las pocas pertenencias que le quedaban.

Lío Pecoraro aseguró que el Pocho Lavezzi y Yanina Screpante se separaron por una infidelidad de ell

Luego de varios idas y vueltas en la Justicia, Lavezzi y Screpante logaron sellar un acuerdo económico en el que la modelo justificaba que había dejado su trabajo para acompañarlo a él en su carrera como deportista alrededor del mundo. Y hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas salió confirmar o negar los hechos.

La insólita preocupación de Lavezzi antes de la final del Mundial de Brasil 2014

Screpante, quien era la novia de Lavezzi durante la copa del mundo jugada en tierras brasileras, contó una situación que pudo haber influido fuera del campo de juego en el resultado de la final del campeonato.

La modelo contó una anécdota que podría haber contribuido al flojo desempeño de la selección argentina. Invitada en el programa Es por Ahí (América), conducido por Guillermo Andino. “¿Cómo vivían los jugadores y ustedes el día previo a la final?”, preguntó el periodista. Y la exnovia de Lavezzi contestó: “Estaban súper nerviosos y contentos por cómo se iba dando todo. Lo que sí sé es que los jugadores no tenían las entradas para su familia hasta el día del partido, por todo eso que las revendían”.

“Los jugadores estaban más preocupados porque sus familiares pudieran entrar a la cancha que por el partido. Las entradas las vendían en el estacionamiento, todo una truchada”, manifestó la modelo.

Esa insólita situación sumada al extraño clima en contra de Argentina propiciado por los brasileños ayudaron para aumentar el nerviosismo del plantel liderado por Lionel Messi. “Después les tiraron fuegos artificiales toda la noche en la puerta del hotel. Tampoco durmieron. Y estaban con esta preocupación de las entradas”, remarcó Screpante.

Además, la modelo resaltó que estuvo instalada en Brasil para estar cerca de su pareja durante la competición, y que asumió el rol de “coordinadora” junto a la esposa de Ángel Di María. “Yo tenía que hacer todo el reparto para las millones de personas que te pedían. Hasta el día del partido no tenía las entradas”, aseguró.

Sin embargo, intentó minimizar la importancia de este incidente y su influencia en el rendimiento del equipo en el último partido. “De lo que pasó dentro de la cancha no opino, porque no sé nada”, aseveró.

La modelo también contó cómo fue el clima que se vivió en el hotel luego de la derrota. “Fue tremendo. Estaban todos súper tristes. Era como un velorio, un silencio tremendo. Mucha mala onda”, indicó.

Y para concluir, consultada sobre los rumores de que las mujeres de los futbolistas argentinos no querían a Eliana Guercio, la esposa del arquero Sergio Romero, Screpante negó que hubiera una mala actitud hacia ella. “Dicen que está la guerra. Pero yo nunca lo vi. Nunca presencié nada. Nunca me dijeron: ‘A esta no le des entradas’. A Guercio supuestamente no la bancaban, y conmigo siempre fue divina. Re buena onda”, aseguró.