Tras ser desalojada, Yanina Screpante estalló de furia contra las abogadas del Pocho Lavezzi

La guerra judicial entre Ezequiel “Pocho” Lavezzi y Yanina Screpante parece no tener fin . Tras tener que desalojar el departamento de zona Norte que ocupaba, la modelo estalló de ira en la audiencia del día de ayer y acusó a las abogadas de su ex de maltrato. Este jueves, Mariana Gallego y Elena Baroni pasaron por Los ángeles de la mañana y se defendieron en vivo.

“Nosotros iniciamos un proceso de desalojo una vez que se agotaron todas las instancias de atribución de vivienda. Se le dio traslado, se la notificó y antes de dictar sentencia hubo una audiencia y ella consintió entregar el departamento de Ezequiel Lavezzi”, explicó Gallego, representante legal del futbolista.

Mientras su colega Baroni aclaraba que Screpante vivió durante tres años en ese domicilio post separación, aseguró: “Recién en mayo de 2020 se la intimó a que se retire debido a declaraciones que había hecho de que no iba a retirarse del lugar”. “Cuando ellos se separan, él siguió acompañándola económicamente durante un tiempo, había una buena relación, pero luego se quiebra. Ella inicia un juicio por 15 millones de dólares”, agregó la mujer de Mauricio D’Alessandro señalando cuándo comenzó la rispidez entre ellos.

Tras aclarar que al separarse, Lavezzi le donó inmuebles, autos y mucho dinero, Gallego advirtió: “Ella salió beneficiada de esta relación. Ella merecía un reconocimiento por su acompañamiento, Ezequiel lo vio así y por eso le dio lo que le dio”. Sin embargo, la modelo y decoradora de interiores no lo comprendió así. Según su planteo, ella considera que tuvo influencia en la carrera de su ex y por eso, su reclamo.

“Estoy hablando con Yanina y dice que el departamento de Olivos lo compró ella en pozo hace 10 años. Que salió 200 mil dólares y que ella cuidaba al nene (el hijo que Lavezzi tuvo de una relación anterior) cuando él concentraba”, interrumpió Cinthia Fernández mientras leía el mensaje que la modelo le había enviado.

Ante esta situación, las abogadas del futbolista revelaron que hace un tiempo Screpante se comunicó con Lavezzi para decirle que “estuvo mal asesorada”. “Le mandó un mensaje de texto donde le ponía que no sabía que no podía permanecer en la propiedad ni pedirle todo ese dinero”, confesaron.

El descargo de Yanina Screpante, en las redes

En las últimas horas, Screpante publicó un posteo sobre la audiencia de ayer, en la cual terminó llorando ante la jueza y acusó a las letradas de Lavezzi de maltrato. “Acá está la prueba que no recibí ningún revés judicial, solo fue una audiencia de mero trámite, en la cual no acepté la absurda propuesta de la otra parte. Por lo cual la causa pasa a abrir prueba. Mi angustia fue por el maltrato que siempre recibo de la representación letrada de Lavezzi, que no pierden oportunidad de maltratarme cada vez que se tienen que referir a mí”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

“Eso es absolutamente falso. No es la primera vez que recibo acusaciones. Ella tiene una forma de ser que se pone nerviosa, grita, la verdad que nos gritó a las dos y mucho”, retrucó Gallego mientras explicaba el hecho puntual que desencajó a la otra parte. Y sumó: “Hay una parte que debe ser emocional. Cuando la audiencia terminó, Yanina le pide subir a su abogada porque quería hablar con la jueza. Ella se puso muy mal”.