El particular antojo nocturno con el que Mirtha Legrand cerró una de sus noches en Mar del Plata

escuchar

Luego de varios años en los que no pudo formar parte de la tradicional temporada de verano en la costa argentina, tras el inicio del 2023, Mirtha Legrand se instaló nuevamente en Mar del Plata durante sus merecidas vacaciones. Aunque esta vez no continuó con la transmisión de sus aclamados almuerzos, aprovechó sus días en la ciudad para disfrtuar de las múltiples opciones que tiene para ofrecer la cartelera teatral. Asimismo, participó de varias cenas con otros destacados personajes de la televisión, una de las cuales decidió finalizar con un particular antojo nocturno.

Juan Etchegoyen habló del paso de Mirtha Legrand por Mar del Plata

Durante gran parte de su carrera, “Chiquita” Legrand dejó de lado sus vacaciones y, mientras muchos utilizaban los meses de calor para descansar o viajar con sus familias, ella continuó con su programa desde la ciudad de Mar del Plata.

Sin embargo, la llegada de la pandemia la obligó no solo a alejarse de los estudios de grabación, sino que también tuvo que despedirse de la temporada de verano. En el 2023, aunque no pudo seguir La noche de Mirtha (eltrece), se instaló en la costa y dio el presente en algunos de los espectáculos más destacados de la noche marplatense.

Durante muchos años, Mirtha Legrand continuó con su programa desde Mar del Plata

Estuvo en el Mar del Plata Moda Show, el destacado desfile que tuvo lugar en las escalinatas de Playa Grande con la imponente estructura del Hotel Costa Galana de fondo y fue parte de la audiencia en algunas de las obras del momento, como El Divorcio, la propuesta protagonizada por Luciano Castro, Carla Conte, Pablo Rago y Natalie Pérez.

Una de sus más recientes presencias se dio en el desfile en La Feliz, jornada que cerró con una cena junto a algunos de sus amigos y todos los detalles fueron compartidos por el periodista Juan Etchegoyen al aire de Lanata sin Filtro (Radio Mitre).

Mirtha Legrand habló sobre su regreso a la televisión en el 2023 Instagram: @mirthalegrand

“Mirtha Legrand se metió en la guerra del rating. Ella va a Mar del Plata y empieza a visitar diferentes espectáculos y los periodistas la buscan para discutir temas de actualidad”, dijo, dando inicio a la columna de espectáculos. Sobre el diálogo de la diva con los medios, el periodista explicó que no fue demasiado clara al momento de hablar de su regreso a la televisión, pero que manifestó que lo hará en eltrece.

En cuanto a la cena, detalló que el anfitrión fue Carlos Rottemberg quien invitó a la Chiqui junto a otros de sus amigos y que, a lo largo de la noche, debatieron temáticas de actualidad al igual que el futuro de la conductora en la pantalla chica.

Pero hubo un detalle en particular de la velada que sorprendió a todos: el antojo dulce con el que Mirtha decidió terminar el encuentro. “Rottemberg recibe a sus invitados en bata y en pijama, es un clásico, es histórico. La cena terminó a la 1 de la mañana, pero Mirtha le dijo ‘¿qué hacemos? Y él dijo que se iba a dormir. Entonces Mirtha dijo ‘bueno yo me voy a comer pochoclos”, relató Etchegoyen. Decidida, fue “a un carrito que está históricamente” ubicado en la Avenida Güemes y, una vez satisfecha, le puso un punto final a la salida.

LA NACION