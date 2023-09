escuchar

Este jueves, la pareja que se formó en la última edición de Gran Hermano (Telefe), compuesta por Juliana Díaz y Maxi Guidici, sorprendió al mundo con su separación tras varios idas y vueltas en los últimos meses. Sin embargo, lo peor llegó al día siguiente cuando la policía notificó que el cordobés tuvo un intento de suicidio. En horas de la mañana, la participante del Bailando se comunicó con varios medios para dejar en claro que su expareja se encontraba bien y se dio a conocer un expreso pedido que le hizo al resto de sus excompañeros del reality.

La historia entre Juliana Díaz y Maxi Guidici comenzó dentro de la casa más famosa del país, cuando se convirtieron en el primer noviazgo de la última edición. Su amor traspasó las puertas del reality y continuaron afuera, aunque con más vaivenes que los que tenían. Incluso ambos se habían mostrado contentos en la primera presentación de ella como participante del Bailando (América).

Maxi y Juliana finalizaron su vínculo amoroso este jueves Gerardo Viercovich

Finalmente, este jueves Juliana fue la encargada de dar por finalizada la relación entre ambos “de manera definitiva” a través de un comunicado publicado en Instagram. “Entre tantos idas y vueltas, no pudimos sostener la relación”, introdujo y luego argumentó: “Es una separación definitiva. No hay retorno por el bien de nuestra salud. Así que pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz”.

Sin embargo, nadie imaginó lo que ocurría en las primeras horas del día siguiente. Este viernes por la madrugada, el cordobés fue internado de urgencia en el Hospital Ramos Mejía luego de haber ingerido un blíster de clonazepam de 2 miligramos, según el parte policial difundido públicamente. “Con diagnóstico de intento de suicidio”, confirmaron.

Juliana y Maxi se convirtieron en la primera pareja de Gran Hermano 2022 (Captura de TV)

Luego de que la noticia se haya hecho pública, la periodista Pía Shaw intercambió mensajes con Juliana Díaz, los cuales compartió en A la Barbarossa (Telefe). “Me están matando a preguntas y llamadas. La familia se está ocupando de Maxi, él está bien, no sé bien qué pasó. No me quiero meter, hablen con la familia”, indicó.

En otro diálogo con TN Show, la misma protagonista también fue corta en su respuesta. “Estoy triste y preocupada (...) Él está mejor, pero no sé mucho más”, aseguró. Otros de los consultados fue Ariel Ansaldo, uno de los exparticipantes del reality. “Está delicado el tema. Más que eso no puedo decir. Estoy al tanto de todo lo que le pasó. Anoche tuvo episodios difíciles, igual que durante el día. Por lo pronto, lo mejor es que esté internado. Que no esté solo”.

Pía Shaw habló con Juliana Díaz luego del espisodio de Maxi Guidici

En esta vorágine de noticias con respecto a esta expareja, se confirmó que Juliana Díaz se encargó de llamar a cada uno de sus excompañeros dentro de Gran Hermano, y que ahora están trabajando en los medios, para que ninguno se refiera al tema ni se refieran al momento que atraviesa Maxi Guidici en estos momentos.

Cabe señalar que luego del susto que provocó en sus familiares y amigos, el cordobés tuvo el alta tras ser evaluados por los médicos y en estos momentos se encuentra acompañado por su entorno.

Si necesitás ayuda o contención o algún familiar o amigo lo requiere, podés comunicarte con el Centro de Atención al Suicida (CAS), llamando al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) (011) 5275-1135 ó 0800 345 1435 (desde todo el país).