El tenso cruce entre Santiago del Moro y Brian Sarmiento tras su salida de Gran Hermano

Luego de ser eliminado de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por segunda vez, Brian Sarmiento pasó por La Cumbre, el ciclo de streaming en el que los exparticipantes protagonizan un ida y vuelta con Santiago del Moro tras su salida de la casa más famosa del país. Aunque allí todo suele fluir con tranquilidad y risas, el exfutbolista mantuvo un tenso cruce con el conductor del programa.

Brian Sarmiento quedó eliminado de Gran Hermano

Todo comenzó cuando el presentador analizó su paso por el reality y apuntó directo hacia los dichos del exdelantero sobre sus hijas, a quienes no ve desde hace años. “Yo soy papá y para mí lo más importante en mi vida son mis hijas y después, el resto... ¿En ningún momento te agarró decir ‘me tomo un avión, las voy a ver, quiero ver cómo están’?”, le preguntó sin filtros.

En ese sentido, Sarmiento se sinceró sobre la imposibilidad de viajar a España, donde viven Mía y Aisha, sus hijas mayores. “Mi abogado me dijo que si llegaba a España y estaba toda esa deuda, podía quedar detenido. Por eso no podía viajar”, explicó.

Sin embargo, el debate dejó en evidencia una tensión que superó los límites del show, cuando del Moro le remarcó que la responsabilidad parental está por encima del juego: “Eso lo tenés que resolver más allá de la competencia. Empezaste a nombrar a tus hijas, que las querés ver y qué sé yo. Pero al día siguiente tus exparejas salieron a decir que no tuviste contacto, ni ningún acercamiento, y no avanzaste en esa situación”.

Santiago del Moro cruzó a Brian Sarmiento por no ver a sus hijas (Foto: Captura)

Sarmiento, por su parte, intentó justificar sus acciones al explicar el conflicto de fondo: “Primero acomodé todo el tema legal. Cuando la madre de mis nenas de España me pidió (sacarles) el apellido (a las nenas), yo le dije que no voy a perder los derechos como padre”.

En medio de la controversia, el exfutbolista aseguró que sí existió un acercamiento y relató cómo fue el contacto con las menores. “Tuve una videollamada con las nenas más grandes, explicándoles esto. La del medio me dijo: ‘Me gustaría hablar con vos’. La más grande no, y después yo hablo con la más chiquita y le pregunté: ‘¿Te puedo nombrar en el programa?’ Y me dijo, ‘sí, obvio’”, cerró.