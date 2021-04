El picante comentario de Marina Calabró para Jorge Rial: “Qué raro que vos seas vengativo”

Alejado de la conducción de Intrusos, Jorge Rial volvió a la pantalla chica con TV Nostra, un programa que cruza la actualidad, la política y el mundo de los medios por América TV. Entre sus panelistas se encuentra Marina Calabró, una persona con la que ya compartió un proyecto laboral y con quien se conoce también a nivel personal. A pocos días de debutar juntos en el nuevo programa, los periodistas mostraron cierta tensión y protagonizaron un roce en vivo. “Qué raro vos que seas vengativo”, disparó Calabró.

Tras varias temporadas en Intrusos, Rial vio pasar a una decena de panelistas. Con Calabró, en particular, el conductor compartió varias ediciones y por esa confianza hoy continúan trabajando juntos. El miércoles, al aire en la pantalla de América, la periodista deslizó algunos irónicos comentarios sobre el conductor.

Marina Calabró, irónica con Jorge Rial: "Qué raro vos que seas vengativo"

“Primero vamos a ver el informe y después discutimos un poco. Va a haber sorpresas en el informe. Ayer (por el martes), ustedes a mí me hicieron una fea”, dijo Rial, por un tape que lo mostró a él bailando. “¿Nosotros? Impecables. Impolutos”, lanzó Calabró. “No, ¡impolutos las pelotas! Me hicieron una fea y quedé caliente como una pava. Me fui por Gorriti pateando tachos”, bromeó el papá de Morena Rial.

Luego, Calabró lanzó el comentario más picante del programa: “¿Cuál te hicimos? ¡Qué raro que vos seas vengativo! Es rarísimo”, señaló la panelista. Jorge, por su lado, no alimentó la tensión y, de hecho, dejó pasar el comentario. “No, yo soy memorioso. No soy vengativo. Y tengo algo, tiempo. El tiempo juega a mi favor”, añadió. “Igual te tomaste 24 horas, en este caso”, sumó Calabró. “Porque cada vez es menos el tiempo. Cada vez estoy más grande”, cerró Rial.

LA NACION