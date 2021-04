Filtran un audio de Diego Maradona que avala los dichos de Matías Morla: “No perdono más a nadie”

En Polémica en el bar, programa que conduce Mariano Iúdica por América, dieron a conocer un audio de Diego Maradona donde hablaba de la auditoría que pidió contra Claudia Villafañe. El contenido del material concuerda con las declaraciones hechas por el exrepresentante del Diez, el abogado Matías Morla, en su entrevista con Jorge Rial.

“Estoy harto de las denuncias cuando el que pidió la auditoría fui yo, estoy harto de que Claudia me ponga en contra a mis hijas y mis nietos, estoy harto de que inventen cosas para no pagar lo que tienen que pagar en Argentina y Estados Unidos, que ya me cansé, no perdono más a nadie”, se le escucha decir a Diego en el clip de audio.

Según los dichos de Morla en TV Nostra, el nuevo ciclo de Rial, Maradona estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. “Se sentía robado, traicionado. Yo estuve con Maradona siete años nuevos y siete navidades mirando el teléfono a ver quién lo llamaba y no lo llamaba nadie”, advirtió. “Las chicas no me quieren desde que les cortamos la tarjeta de crédito en 2014. Después Diego le revoca el poder a Dalma en Dubai y ahí se pelearon. Se dio cuenta de que le robaban por una empresa inglesa que hizo una auditoría. Hasta le quisieron sacar los departamentos a las pobres hermanas poniendo en duda la firma de Maradona en las donaciones”, reveló.

También arremetió contra Claudia Villafañe, haciendo referencia al velatorio del Diez. “Villafañe llevó el cadáver, una persona inhibida por la Justicia, acusada de robo. Él nunca hubiera permitido que ella lo lleve. Lo llevaron como un trofeo, fue un papelón”, opinó.

