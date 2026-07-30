El picante mensaje de Tuli Acosta tras ser apuntada como la tercera en discordia entre La Joaqui y Luck Ra

“Queremos comunicar, antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”, expresó La Joaqui sobre su separación de Luck Ra después de dos años juntos. Aunque dio a entender que la ruptura está vinculada con “deseos de un futuro y etapas distintas”, aparentemente también habría otro causante: una tercera en discordia. La apuntada es Fiorella “Tuli” Acosta, amiga del cantante, quien, si bien no se pronunció al respecto, publicó un video que no pasó inadvertido.

El miércoles 29 de julio, mismo día que Joaquinha Lerena de la Riva confirmó su separación de Facundo Almenara Ordoñez, la influencer subió a TikTok un video que grabó después de entrenar. “Ni idea, yo ando en mi mundo”, escribió. Su mensaje no pasó inadvertido, puesto que fue interpretado como una referencia a que, mientras se hablaba de la ruptura entre los cantantes y se la involucraba como supuesta tercera en discordia, ella estaba ocupada en sus asuntos.

"Ni idea, yo ando en mi mundo", expresó Tuli Acosta en medio de las versiones de que sería la tercera en discordia en la separación de La Joaqui y Luck Ra (Foto: TikTok @tuli_acosta)

Pero, ¿cómo surgió este presunto triángulo amoroso? Según reveló Pepe Ochoa en LAM (América TV), La Joaqui se habría enterado a través de una persona de su confianza de que Tuli Acosta y Luck Ra habrían tenido encuentros íntimos y que estuvieron juntos en un hotel. “No le sorprendió porque para ella Tuli Acosta es lo peor del mundo. La odia”, advirtió. “Se lo fue a preguntar a Luck Ra y él le dijo: ‘Sí, bueno, dormimos juntos, estuvimos en la misma cama, pero nada de lo que te contaron pasó’”, advirtió.

En este sentido, comentó que a partir de esta situación Acosta “empezó constantemente a dar señales para que La Joaqui enloquezca”. “Me cuentan que no hay amor, pero lo de Tuli y Luck Ra siempre fue raro y La Joaqui nunca le creyó a Luck Ra cuando le aclaró la situación”, sostuvo el panelista y dijo que, según le hicieron llegar, Acosta “es la amiga pesada metida que llena cabezas” y que “en el ambiente la odian, pero no se animan a decirlo”.

La presunta tercera en discordia en la separación de La Joaqui y Luck Ra

Pero este enojo de la intérprete de “Butakera” no fue solo por la amistad entre su ahora ex y la influencer, sino porque ella “se metió en otros vínculos dentro del grupo de Luck Ra”. Según Ochoa, Acosta se separó del cantante Lit Killah tras presuntamente haberle sido infiel con Lauty Gram, que en ese entonces estaba en pareja. Él se enteró de lo ocurrido, se enfrentó con todos los involucrados y la relación llegó a su fin en agosto de 2025.

Después de los rumores, La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra (Foto: Instagram @lajoaqui)

En el medio de las versiones de los motivos de ruptura, unas horas después de hacer su comunicado, La Joaqui rompió en llanto al hablar del final de su relación y explicar que sus “idiomas de amor estaban hablando distinto”, dejando entrever que no fue quien tomó la decisión de dar un paso al costado. “Yo nunca había amado así. Yo me quería casar. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y realmente, Facu, independientemente de que hoy tome una decisión que es distinta a la que yo idealizaba... él fue por lejos el mejor novio que he tenido”, expresó en PLP (Luzu TV) sin ocultar sus lágrimas.