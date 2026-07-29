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La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra: “Está siendo un duelo difícil”

Tras varios rumores y especulaciones, la cantante admitió que la relación llegó a su fin a través de un comunicado en redes sociales

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La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra (Foto: Instagram/@luckra)
La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra (Foto: Instagram/@luckra)

Tras varios rumores y especulaciones, finalmente se confirmó que una de las parejas más queridas de la música le puso fin a su relación. Este miércoles 29 de julio, La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra a través de un comunicado en redes sociales. “Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento”, expresó la cantante.

“Queremos comunicar, antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”, fue lo primero que escribió La Joaqui. “Fue una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares”, siguió.

La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra (Foto: Instagram)
La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra (Foto: Instagram)

En este sentido, remarcó que el cantante “siempre amó” a sus dos hijas, Shaina y Eva, y que el cariño fue recíproco, y dio a entender que la ruptura está vinculada con “deseos de un futuro y etapas distintas”. “Por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor que no vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa”, aseguró.

La intérprete agradeció el apoyo y cariño recibido y pidió respeto a la privacidad de ambos, mientras se enfocan en sus respectivos “proyectos personales y profesionales”. Asimismo, le pidió “comprensión” a los medios de comunicación: “Los respetamos y les agradecemos siempre su difusión, que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediáticamente para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos", sentenció.

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