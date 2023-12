escuchar

A menos de cumplirse un día de juego, uno de los participantes de Gran Hermano (Telefe) utilizó la herramienta de la nominación espontánea, con la cual puede otorgar a dos compañeros tres y dos votos, respectivamente. El martes por la noche, en la Gala de nominación, se dio a conocer que fue Juliana quien estrenó esta dinámica.

Como con el resto de los participantes, Gran Hermano convocó a Juliana al confesionario para que diera a conocer a quién le realizó la nominación espontánea. Para ello, la jugadora debió abrir el sobre en el que previamente anotó los dos nombres de sus compañeros que nominó. Allí se descubrió que sus elegidas fueron Denisse y Zoe.

Son cuatro los primeros nominados de GH (Captura video)

En la justificación de sus votos, argumentó: “Di los primeros tres votos a Denisse porque apenas llegué a la casa, fue al confesionario e intuí que no fue solo para pedir algo, sino para hacer la espontánea. Y también es porque no me gusta la actitud que tiene conmigo, es como mandona”. En la misma línea, señaló que en este caso no voto a hombres porque notó en su compañera una jugadora muy fuerte.

Los siguientes dos votos fueron para Zoe. “Es una chica divina, pero es la más débil de la casa, como que es muy dulce y no noto que vino a jugar, sino a divertirse”, argumento. Y agregó: ”Cuando nos conocimos todos, algunos sí cuentan por qué quieren estar acá y fue la única que dijo que no sabía qué quería. En base a jugar, la voto a ella porque vino a divertirse. Es una divina”.

Juliana realizó la nominación espontánea (Captura video)

Cabe destacar que en las nominaciones, los puntos otorgados por los jugadores son dos al primero compañero y uno al segundo; por lo que “la espontánea” tiene un plus de un punto más, lo que puede ser significativo a la hora de la conformación de la placa de nominación.

En este caso igualmente no lo logró, ya que Denisse no quedó nominada y Zoe recibió gran número de votos, lo que la colocó en la cuerda floja, pero los dos puntos que le dio su compañera no fueron determinatorios. Los primeros nominados del juego son: Juliana, Zoe, Hernán y Catalina.