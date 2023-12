escuchar

A tan pocos días del comienzo de Gran Hermano (Telefe), ya comenzaron los conflictos entre los participantes de esta edición. Una de las situaciones que enojaron a dos hermanitos fue el ingreso de Sabrina y Bautista este martes. En la noche previa a la primera gala de nominación, se conocieron quienes se enojaron por sus nuevos compañeros.

Este martes por la noche ingresó Sabrina a la casa más famosa del país, y rápidamente se ganó el odio de los competidores. Todo se incrementó cuando se consagró como la líder de la semana, ante una prueba de equilibrio. Esto le dio el beneficio, por esta semana, de inmunidad y de poder rescatar a alguien de la placa y cambiarla por otra persona.

La primera que se quejó fue Cata, quien se dirigió al confesionario a expresar su desacuerdo. “Estoy re enojada. Todos tenemos derecho a entrar, ese no es el problema, más allá de que nos haya caído raro. Pero otra cosa es que vengan estos dos de la nada y se pongan a hacer el juego”, expresó y luego añadió: “No me parece justo, es súper injusto. No me gustan esas cosas”.

La joven se largó a llorar en el confesionario. “No lo puedo caretear como los demás”, comentó. En el video, presentado en la primera gala de eliminación, se ve cómo Cata se lamenta al ver cómo Sabrina se quedó con el juego que le da muchos beneficios.

La segunda fue Juliana, quien también se dirigió al confesionario. “Básicamente, para ganarme a mí tenés que ser triple doble de riesgo. Cuando intuyo que algo no es correcto me gusta hablarlo. La prueba del líder la gané yo, si no hubiese entrado esa persona. Es mi percepción. No está bueno, te deja un gusto medio agrio”.

En el video se ve cómo la participante se queja con varios de sus compañeros, pero sorprendió cuando amenazó con abandonar la casa a tan solo dos días de haber ingresado. Volvió al confesionario y le dijo a Gran Hermano: “Yo voy a abandonar la casa. Quiero salir de acá e irme a mi casa es porque creo que el juego no va conmigo”.