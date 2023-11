escuchar

El vínculo sentimental entre El Polaco y Barby Silenzi siempre se caracterizó por sus constantes idas y vueltas. Pese a que hace unas semanas estalló la polémica entre ambos, cuando el cantante anunció la crisis de pareja y la bailarina lo negó, decidieron apostar nuevamente a su relación, la cual inició hace seis años y que tuvo como fruto la llegada Abril, la bebé que tienen juntos.

Fue en “DDM” (América TV) donde contaron los detalles de la reconciliación. “Se pelearon por tóxicos. Él hizo un viaje y ella no se enteró. Vino la discordia y decidieron separarse. Ella se entera que está separada porque se sienta en un programa muy famoso”, dijo Pepe Ochoa.

“El domingo al mediodía fueron a comer, a ellos se los vio muy mimosos, muy juntos. Estuvieron muy acaramelados y a los besos”, agregó el periodista. Al escucharlo, Pochi, quien está detrás del Instagram @gossipeame, comentó su hipótesis. “Lo raro es que justo cuando ella tuvo que bailar (en el Bailando 2023) se generó toda la crisis y ahora que ya bailó están divinos de vuelta”, sugirió y Mariana Fabbiani lanzó: “Está afiladísima Pochi”.

“Necesitaba tema porque justo ella iba a ir al Bailando. Por ahí colabora a la carrera de ella”, le contestó y la conductora del ciclo acotó: “Justo él fue al programa de Mirtha también”. “Y te voy a acotar algo Pochi querida”, le dijo Ochoa a su compañera, y completó: “Él sacó un tema nuevo y lo que dijo Barby en aquel entonces es que él decide separarse para que tenga trascendencia el tema”.

El conflicto entre la participante del Bailando 2023 (América TV) y el intérprete de “Deja de llorar” terminó de explotar cuando el domingo 5 de noviembre, él integró la lista de invitados a Almorzando con Juana (eltrece) y en diálogo con su conductora, Juana Viale, se sinceró acerca de su vínculo afectivo con Silenzi: “Vas a ser la primera en saberlo. Hoy estamos en una crisis grande. Creo que es la más grande que tuvimos. No estamos separados, pero estamos ahí”.

Y agregó: “Tenemos una nena hermosa y reina el amor. Por supuesto. Simplemente, no nos estamos poniendo de acuerdo con ciertas cosas y bueno, estamos ahí”.

Pero el escándalo ocurrió al otro día, cuando la bailarina se refirió a los dichos del padre de su hija, los cuales, según ella, no eran ciertos. Desde un móvil con Intrusos (América TV), desmintió a El Polaco. “El programa se grabó el viernes y nunca me lo comunicó. Ni antes ni después. Eso sí me molestó mucho. Tenemos una familia, tenemos una hija. No da”, expresó enojada.

“Me sorprende que cuente nuestra separación (...) Me llamó la atención. Él trata de no decir nada, no le gusta en realidad que se hable de su vida privada y que sea él mismo el que lo saque”, dijo y completó: “Nadie sabía nada. Nadie dijo nada. Aparte, en las parejas obviamente que siempre pasan cosas. Pero me parece que no tenés que ir a un programa a decirlo”. Ante la consulta de Marcela Tauro sobre la causa, sentenció: “No tengo idea por qué lo hizo. Capaz que va a sacar un tema nuevo o porque va a estar en un teatro, pero si no, no se me ocurre esto”.