En uno de los últimos programas del Bailando 2023 (América) se vivió un incómodo momento cuando inesperadamente resurgió el “escándalo del motorhome” entre Carolina “Pampita” Ardohain, su expareja Benjamín Vicuña y la tercera en discordia, María Eugenia “La China” Suárez.

En uno de los programas de la semana pasada, Cris Vanadia, conductor del streaming del Bailando 2023, se refirió al buscador de Google, el cual deja rastro de cuáles fueron las búsquedas más recientes. “Mirá, Marce. Pampita nos dio sus últimas búsquedas en Google. Buscó ‘azul y amarillo, bebé, colores’, por ejemplo”, indicó, pero la siguiente frase llamó la atención de todos. “Fecha del escándalo del motorhome”, señaló.

El “escándalo del motorhome” se dio en 2015 cuando Pampita sorprendió a su marido en aquel momento con su compañera de elenco en el rodaje de El Hilo Rojo (2016). Casualmente, todo esto se dio una semana antes de su llegada como jurado al Bailando, mientras Moria Casán resolvía sus conflictos legales en Paraguay.

Si bien el escándalo amoroso prescribió, ya que tiempo después La China y Vicuña formalizaron -y luego finalizaron- su relación, Pampita pidió en aquel momento que no se vuelva a tocar el tema, porque era parte del pasado y ahora se encontraba felizmente casada con Roberto García Moritán.

En el programa, Pampita explicó por qué estaba esa búsqueda suya en Google. “Es porque me preguntaron cuándo entré al Bailando y no me acordaba. ¡Es verdad! Es que no me acordaba. Pensé: ‘¿Cuándo vine a reemplazar a Moria Casán?’, ‘¿cuándo fue?’. Y fue ahí. Vine a reemplazarla y me quedé para siempre”, rememoró.

En sus 11 años de relación, Benjamín Vicuña y Carolina Ardohain tuvieron cuatro hijos: Blanca, Bautista y Beltrán, Benicio Archivo

No obstante, una vez finalizado el programa, Santiago Sposato, cronista de LAM (América), ahondó en esta situación. “¿Te trajo algún comentario de la familia, eso de la búsqueda en Google, de lo del motorhome?”, consultó y la jurada, que sonreía hasta el momento, respondió: “Ese tema está terminado. Ya pedí un montón de veces que no se hable más de ese tema porque no me gusta y porque no me gusta que mis hijos vean ni lean nada”.

Luego explicó a qué se debía esa búsqueda casual en su celular personal. “Lamentablemente, pasó eso porque estuve haciendo los trámites de la Embajada de Estados Unidos y tenía que poner cuándo empecé a trabajar acá. Fue de casualidad”, señaló y luego agregó: “Pero a mí no me gusta que revuelvan porquería del pasado. No me gustan los programas que hablan del pasado. Hay mucho presente. Yo soy súper creativa, laburo de mil cosas. Hay mucho mío para hablar de mi hoy”.

A pesar de la postura clara de la modelo, el periodista insistió: “¿Te pasó que por este tema tus hijos te hayan preguntado algo?”. A lo que ella concluyó: “No, pero ojalá no sigan poniendo más nada de antes porque ya fue. Tema terminado. La gente sabe que no quiero hablar más del tema. Mala suerte que ese día tenía esa búsqueda”.

A pesar del escándalo mediático que condujo al fin de la relación de 11 años, de la cual nacieron sus hijos Blanca, Bautista y Beltrán, Benicio; el trato entre Carolina Ardohain y Benjamín Vicuña parece haber mejorado en el último tiempo en pos del bienestar de los niños.