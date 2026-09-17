El polémico acuerdo al que habría llegado Tini Stoessel con su papá

Luego de semanas muy tensas entre Tini Stoessel y sus padres, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) los resultados de la auditoría llevada adelante por los abogados de la cantante. La misma determinó la cifra total de lo que la ícono pop argentina habría ganado desde sus primeros años en la tira juvenil Violetta (Disney) hasta sus últimas presentaciones con el tour Futttura.

“Resultado de la auditoría y gestión de fondos, masa patrimonial de 89 millones de dólares, administrados durante los últimos 15 años”, leyó Pilar Smith del el escrito que le habría llegado de parte de los abogados de Tini Stoessel.

“Martina Stoessel 70%, absorbe la liquidez exclusiva, el 100% de los derechos sobre el catálogo musical, regalías locales, marcas registradas, contratos publicitarios, sponsors vigentes y futuros. Alejandro, el 15%, corresponde a indemnización, compensación por indemnización, historial de gestión comercial más el 50% pro indiviso de la propiedad de San Isidro”, enumeró la periodista, quien aclaró que la vivienda mencionada sería aquella que el empresario compró antes de que ella fuera famosa.

Tini Stoessel dividiría su patrimonio con sus padres y su hermano Archivo

Pero en la división, la artista no solo habría pensado en dejarle una gran cifra de dinero a su padre, sino que estarían incluidos su madre, Mariana Muzlera, y su hermano, Francisco Stoessel. “Mariana, 10%, corresponde al 50% pro indiviso restante de la propiedad de San Isidro, fondos líquidos locales y vehículos a su nombre. Y Francisco acá figura con el 5%”, sacó a la luz la panelista.

Sin embargo, Alejandro Stoessel estaría negado totalmente a firmar este documento, ya que considera irrisorio el número presentado por el patrimonio de su hija. “Los allegados a Alejandro dicen que es un delirio, que ni Dua Lipa tiene ese dinero”, explicó la angelita.

Por qué Alejandro Stoessel estaría negado a firmar el acuerdo con Tini

Otro de los motivos por los que el padre de Tini estaría negado a firmar el acuerdo sería porque no confía en los letrados elegidos por su hija para hacer este traspaso de poder. “Los padres de Tini estarían preocupados porque la gente que la acompañó a tomar esta decisión o que la incentivó es gente que ellos consideraban muy desconfiable por su historial, la gente con la que se han rodeado y demás”, argumentó Fefe Bongiorno.